El programa Hoy No Circula operará este lunes 23 de febrero de manera regular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), ya que las condiciones de la calidad del aire no requieren la activación de una contingencia ambiental.

El programa Hoy No Circula tiene como finalidad reducir la emisión de gases contaminantes provenientes de los vehículos automotores, especialmente en situaciones críticas, como cuando se declara una contingencia ambiental.

De manera habitual, el programa opera de lunes a viernes, además de los sábados con restricciones específicas. No obstante, cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental, entra en vigor el Doble Hoy No Circula, incluso en domingo, lo que implica que un mayor número de vehículos debe suspender su circulación.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico es la instancia responsable de supervisar, medir y reportar diariamente los niveles de contaminantes y las condiciones meteorológicas. Con base en estos datos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determina si es necesario activar una contingencia ambiental.

¿Qué autos no circulan este lunes 23 de febrero?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó a través de medios oficiales la lista de vehículos que no podrán circular el día de hoy en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el aviso, este día deben evitar salir los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Cabe señalar que la Zona Metropolitana del Valle de México está conformada por la Ciudad de México y 60 municipios conurbados, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera los 150 puntos, que es el límite máximo permitido.

Hasta el momento, la dependencia no ha decretado un Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental.

