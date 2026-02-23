Este lunes 23 de febrero, durante “La Mañanera”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema del abatimiento de “El Mencho”, acompañada por el gabinete de seguridad federal: el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la rueda de prensa se le cuestionó al secretario de Defensa Nacional sobre la intervención de Estados Unidos (EU) en el operativo federal donde se abatió al “Mencho”. Tras haberse confirmado su colaboración en términos de inteligencia, el Secretario explicó dónde inició y terminó su participación. Trevilla mencionó que la colaboración con Estados Unidos (EU) no es nada nuevo, ya que hace tiempo se está ejecutando.

¿Cómo intervino EU en la localización de "El Mencho"?

Ricardo Trevilla mencionó que la ubicación del área fue con personal de inteligencia militar, entre otros datos que les proporcionaron las autoridades de Estados Unidos.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, si bien se contó con la participación de Estados Unidos, no tuvieron participación las fuerzas de EU. "El entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en el intercambio de inteligencia de información", dijo la Mandataria.

Se ha fortalecido la relación con EU

El Secretario de la Defensa Nacional expuso que en lo que va de la administración se ha fortalecido la relación con el Comando Norte de EU, con intercambio de información de datos, destacando que se trata de un flujo de información importante entre ambos países. Estos puntos fueron claves para el operativo federal que tuvo lugar en Tapalpa, Jalisco.

