En forma particular, algunas instituciones educativas privadas de la ciudad de Mazatlán emitieron avisos de suspensión de clases presenciales para este lunes, derivado de los bloqueos de carreteras que se registraron en la sindicatura de Villa Unión, con la colocación de autobuses a los que les prendieron fuego.

Pese a que la secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla afirmó que no se cancelarían clases presenciales en ninguno de los veinte municipios, por existir condiciones de seguridad para que estas se realicen, autoridades de varios planteles privados del puerto cambiarán a la modalidad virtual.

En una circular firmada por el director del Campus Mazatlán del Tecmilenio, Marco Antonio Ibarra Félix, dio a conocer que tras los acontecimientos registrados el domingo 22 de febrero del 2026, con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad estudiantil, las actividades académicas de este lunes serán en forma virtual.

Por medio de las redes sociales, familias de la sindicatura de Villa Unión en Mazatlán, en donde el domingo pasado, un autobús de pasajeros fue interceptado por un grupo armado y le prendió fuego en el acceso al puente sobre el río presidio, acuerdan no mandar a sus hijos a las escuelas primarias, secundarias y de Bachillerato.

