México comienza con el recuento de lo que fue una jornada violenta que se esparció por al menos 20 estados de la República, como respuesta al abatimiento de “El Mencho”. Así amanece el país:

Tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", en la zona serrana del municipio Tapalpa, Jalisco, el Gabinete de Seguridad informó que se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas aproximadamente, el 90% de los bloqueos, es decir, 229, fueron desactivados .

En tanto, solo 23 bloqueos se encontraban activos y cuatro cierres parciales hasta anoche.

Jalisco, el más golpeado

Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas .

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que desde el primer momento se activaron protocolos de atención inmediata, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Esto en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad y corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.

Resaltó que, gracias al despliegue permanente y coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados .

Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos restantes se encuentran bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total.

Además, se continúa trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar los canales oficiales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

