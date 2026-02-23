La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes 23 de febrero en "La Mañanera del pueblo" la participación de fuerzas de Estados Unidos en el operativo que resultó ayer en la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

"No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos, lo que hay es mucho intercambio de información", afirmó Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

