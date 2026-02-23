Durante la conferencia de prensa "Mañanera", encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, brindó los resultados del operativo llevado a cabo en la zona boscosa de Tapalpa, Jalisco, que derivó en la captura y caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y en la reacción violenta que se desató en distintas entidades del país.

Entre dichos resultados García Harfuch dio a conocer que, como parte de la acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que derivó en bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a establecimientos y agresiones directas contra autoridades, fallecieron en total 58 personas.

De acuerdo con el desglose presentado, de estas 58 personas 25 eran elementos de la Guardia Nacional, uno era un policía custodio del Penal de Puerto Vallarta y uno más era elemento de la Fiscalía General del Estado. A estos se suma el fallecimiento de una mujer civil y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada quienes murieron durante los enfrentamientos, en seis de los hechos registrados, afirmó el titular de la SSPC.

En Michoacán, dijo, se reportaron 13 agresiones donde cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos resultaron lesionados. No se registraron bajas mortales entre autoridades en dicha entidad.

En total, sumando los hechos en Jalisco y Michoacán, la jornada violenta dejó 62 personas fallecidas, además de decenas de lesionados y daños materiales derivados de 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Tan sólo en Jalisco se contabilizaron 18 bloqueos, la cifra más alta reportada por la autoridad federal.

A partir de estos hechos violentos, dijo García Harfuch durante su intervención, es que se logró la detención de 70 personas en siete estados y que, tras la detención de “El Mencho”, se registraron 27 agresiones directas contra autoridades, principalmente en Jalisco y Michoacán.

"Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México, trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población. Hacemos un reconocimiento a la valentía del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de la Fuerza Aérea", dijo García Harfuch en su intervención.

Despliegue y contención

García Harfuch explicó que desde el primer momento en el cual se efectuó la operación contra "El Mencho" y criminales cercanos a él se activaron protocolos de atención inmediata en coordinación con autoridades estatales y municipales, con un despliegue encabezado por la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, lo que permitió contener los hechos y restablecer la movilidad en las zonas afectadas.

Fue así que, derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios, señaló García Harfuch.

“Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata, en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad”, manifestó durante la rueda de prensa.

El titular de la SSPC indicó que se instaló de manera inmediata un Centro de Mando con personal de Defensa, Marina y Guardia Nacional, en comunicación permanente con autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar la jornada ya no se registraron hechos violentos como los ocurridos el domingo.

“La colaboración entre los tres órdenes de Gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden el día de ayer. La mayoría de los bloqueos, el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total”.

Por último, García Harfuch reiteró que la prioridad de las autoridades federales tras dicho operativo "es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país, al tiempo que reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas y de las autoridades locales que participaron en el operativo".

“La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía”, finalizó el titular de la SSPC.

