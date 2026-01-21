Mega Bachetón en México: ¿Qué carreteras arreglarán y cuándo inicia?

México se prepara para un "Mega Bachetón", informó este miércoles 21 de enero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero ¿En qué consiste? Estos son los detalles:

Sheinbaum anunció la puesta en marcha del programa "Mega Bachetón", una estrategia nacional de repavimentación y bacheo intensivo de carreteras federales, que contará con un presupuesto de 50 mil millones de pesos durante este año y permitirá intervenir 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje .

Durante su conferencia, la Mandataria explicó que el programa responde a un diagnóstico exhaustivo del estado de las carreteras del país y a las solicitudes recabadas en recorridos y asambleas públicas.

Señaló que el objetivo es atender de manera integral una de las principales demandas ciudadanas en materia de infraestructura.

"Hoy anunciamos el programa del Mega Bachetón en el país. Es un programa intensivo de repavimentación y bacheo. Son 50 mil millones de pesos destinados este año a la conservación de carreteras federales. Se hizo un trabajo muy intensivo de revisión y también recogimos las solicitudes de las personas", afirmó Sheinbaum.

¿En qué consistirá el "Mega Bachetón"?

La Presidenta destacó que la estrategia será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y se apoyará en la adquisición de trenes de repavimentación, lo que permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos.

Por su parte, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la intervención se enfocará principalmente en los ejes troncales, por donde circula el 92 por ciento de la carga y el 80 por ciento de los pasajeros del país .

Explicó que estos corredores suman alrededor de 20 mil kilómetros de los 50 mil que conforman la red federal carretera .

"De los 20 mil kilómetros de los ejes troncales, 10 mil son libres de peaje. En total, se estarán interviniendo 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje, de los cuales 7 mil 100 corresponden a ejes troncales, es decir, el 70 por ciento de estos corredores", precisó.

¿Cuándo comenzará el "Mega Bachetón"?

El programa se ejecutará de enero a diciembre y generará alrededor de 100 mil empleos directos , de acuerdo con las estimaciones de la dependencia.

Esteva Medina explicó que el país fue dividido en cinco regiones para una mejor planeación y ejecución de los trabajos: noroeste, noreste, centro-occidente, centro y sur-sureste.

En cada una se atenderán tramos completos de carreteras federales, además de corredores estratégicos como México–Nogales, Mazatlán–Matamoros, México–Nuevo Laredo, Manzanillo–Tampico, Acapulco–Veracruz, Puebla–Progreso y el circuito del Istmo de Tehuantepec.

Asimismo, informó que ya se adquirieron 20 trenes de pavimentación, de los cuales 10 iniciaron operaciones el año pasado y los restantes comenzaron a trabajar entre enero y febrero. A estos se sumarán 11 equipos adicionales , con el objetivo de que cada estado cuente con maquinaria propia conforme avancen los trabajos.

Estas unidades cuentan con tecnología de última generación que permite avanzar hasta un kilómetro diario en labores de repavimentación, además de realizar distintos tipos de tratamiento, desde recuperación profunda de la estructura del pavimento hasta conservación periódica y preventiva, como microcarpetas asfálticas.

En paralelo, la SICT implementará un sistema digital de control y seguimiento para el bacheo, mediante el cual se recorrerá semanalmente la red federal libre de peaje. Las incidencias detectadas serán registradas en una plataforma y deberán ser atendidas en un plazo máximo de 72 horas.

Adicionalmente, se adquirirán 62 grupos de equipos especializados para labores de bacheo y mantenimiento rutinario, con maquinaria que permitirá atender tramos completos y no solo reparaciones aisladas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

