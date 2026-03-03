Marchas 8M por Estados: Estas son las convocatorias, rutas y horarios

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, colectivos feministas de distintos estados del país convocaron a mujeres a sumarse a marchas y actividades conmemorativas cuyo objetivo es visibilizar las violencias de género y exigir un alto a las agresiones contra mujeres y niñas.Con el paso de los años, el 8M se ha consolidado como una fecha emblemática que simboliza la lucha histórica por la igualdad, la justicia y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres frente a las desigualdades y las distintas formas de violencia que enfrentan día a día.En México, las movilizaciones han cobrado cada vez mayor fuerza, reuniendo a miles de participantes que salen a las calles para exigir el fin de la violencia, la impunidad, la discriminación y las brechas laborales, así como para demandar políticas públicas efectivas que garanticen una vida libre de violencia.Además de las marchas, se organizan talleres, tendederos de denuncia, intervenciones artísticas, foros de discusión y diversas actividades comunitarias enfocadas en la reflexión, la concientización y la exigencia de justicia.Si este año deseas participar, a continuación te compartimos las convocatorias, rutas y horarios confirmados por Estado para que puedas sumarte a las actividades programadas.Monumento a la RevoluciónGlorieta de las Mujeres que LuchanSenado de la RepúblicaMonumento a la MadreParque Irekua Calzada de los HéroesPalacio de GobiernoCinépolis Plaza PatioAlameda Hidalgo (sobre Zaragoza)Museo de la Cultura MayaPlaza del CaballitoMonumento a Lázaro CárdenasMalecón TajamarIglesia de San José – AlamedaParque MorelosHermana AguaEl GallitoParque Vicente GuerreroMonumento a la RazónParque de MejoradaParque ZamoraAyuntamiento de Culiacán * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP