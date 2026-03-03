Marchas 8M por Estados: Estas son las convocatorias, rutas y horarios

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, colectivos feministas de distintos estados del país convocaron a mujeres a sumarse a marchas y actividades conmemorativas cuyo objetivo es visibilizar las violencias de género y exigir un alto a las agresiones contra mujeres y niñas.

Con el paso de los años, el 8M se ha consolidado como una fecha emblemática que simboliza la lucha histórica por la igualdad, la justicia y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres frente a las desigualdades y las distintas formas de violencia que enfrentan día a día.

En México, las movilizaciones han cobrado cada vez mayor fuerza, reuniendo a miles de participantes que salen a las calles para exigir el fin de la violencia , la impunidad, la discriminación y las brechas laborales, así como para demandar políticas públicas efectivas que garanticen una vida libre de violencia.

Además de las marchas, se organizan talleres, tendederos de denuncia, intervenciones artísticas, foros de discusión y diversas a ctividades comunitarias enfocadas en la reflexión, la concientización y la exigencia de justicia.

Si este año deseas participar, a continuación te compartimos las convocatorias, rutas y horarios confirmados por Estado para que puedas sumarte a las actividades programadas.

¿Cuáles son las convocatorias del 8M por Estado y sus horarios?

CDMX

Monumento a la Revolución

10:00 horas – La colectiva Amiga pide la pensión (madres contra la violencia vicaria) realizará creación de carteles.

12:00 horas – Morras de Fuego (colectiva de 500 integrantes) tendrá su punto de encuentro.

Glorieta de las Mujeres que Luchan

9:00 horas – Concentración para salir rumbo al Zócalo a las 10:30 horas (habrá actividades previas).

9:00 horas – Contingente de familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes.

9:30 horas – IMUMI convoca a mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

11:00 horas – Familias de personas desaparecidas (llevar carteles, fotos, agua y distintivo morado o verde).

11:30 horas – Coordinación 8M cita para salir a las 12:00 horas. Exigirán freno a la violencia feminicida, precariedad laboral y más.

Senado de la República

12:00 horas – Contingente de mujeres trabajadoras antirracista, transincluyente y antifascista. Exigen jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso.

Monumento a la Madre

11:00 horas – La Sociedad Mexicana de Jóvenes Científicas convoca a su contingente de mujeres en la ciencia.

Guanajuato

Parque Irekua

3:00 pm – Convocatoria a madres buscadoras y familiares de víctimas de feminicidio.

Calzada de los Héroes

3:00 pm – Punto de reunión (We R Women on Fire).

4:00 pm – Inicio de marcha.

Monterrey

Palacio de Gobierno

3:00 pm – Concentración (We R Women on Fire).

5:00 pm – Salida.

3:00 pm – Morras Feministas colocará un macro tendedero de denuncia.

Baja California Sur

Cinépolis Plaza Patio

16:30 horas – Brujas Californias tendrá su punto de encuentro.

Querétaro

Alameda Hidalgo (sobre Zaragoza)

16:00 horas – Adax Digitales A.C. iniciará concentración.

18:30 horas – Show artístico.

20:30 horas – Cierre de la marcha.

Museo de la Cultura Maya

17:30 horas – Marea Verde Querétaro colocará un tendedero de agresores y realizará butacada y cacerolazo.

Michoacán

Plaza del Caballito

16:00 horas – Incendiarias Michoacán se reunirá en el punto.

Monumento a Lázaro Cárdenas

16:00 horas – We R Women on Fire se concentrará.

16:30 horas – Salida del contingente.

Quintana Roo

Malecón Tajamar

16:00 horas – Las Defensoras MX partirán hacia el Ayuntamiento.

San Luis Potosí

Iglesia de San José – Alameda

16:00 horas – Salida de contingente en protesta por la retirada de la Alerta de Violencia de Género.

Jalisco

Parque Morelos

16:00 horas – Concentración de contingente antiespecista.

Nayarit

Hermana Agua

16:00 horas – El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria se dará cita.

Puebla

El Gallito

13:00 horas – We R Women on Fire partirá hacia la Fiscalía del estado.

Estado de México

Parque Vicente Guerrero

10:00 horas – Salida de varios contingentes.

Sonora

Monumento a la Razón

13:30 horas – Concentración de distintas colectivas.

Yucatán

Parque de Mejorada

17:00 horas – Reunión de organizaciones y colectivas.

Veracruz

Parque Zamora

15:30 horas – Concentración de colectivas.

Sinaloa

Ayuntamiento de Culiacán

10:00 horas – Concentración para partir hacia Palacio de Gobierno.

