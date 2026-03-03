Sheinbaum tunde a Calderón este martes; esta es la razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció esta mañana del martes 3 de marzo sobre la “guerra contra el narco” que encabezó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En su conferencia de esta mañana desde Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre cómo podrían las Fuerzas Armadas tener menos participación en actividades de seguridad, Sheinbaum Pardo acusó que el expresidente panista Felipe Calderón sacó a las calles al Ejército en la "guerra contra el narco", sin que se tuvieran condiciones jurídicas .

No te pierdas: La lluvia regresa a Guadalajara este día de la semana

"Es legal, eso es lo primero. No estamos haciendo nada fuera de la ley como lo hizo Calderón en su momento. Felipe Calderón sacó al Ejército, a la Marina a la famosa guerra con el narco, y no había las condiciones jurídicas para hacerlo. Ahora sí hay un marco legal para hacerlo", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 3 de marzo en Palacio Nacional.

"Esta idea de militarización no está" , agregó.

La Mandataria federal destacó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al criticar a la extinta Policía Federal y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Calderón, la titular del Ejecutivo federal insistió en que la Guardia Nacional debe ser una institución de mucha consolidación en el largo plazo.

Apuntó que los elementos de la Guardia Nacional tienen una formación integral con valores y con doctrina nacionalista: "No era así antes de la 4T".

Comentó que el Ejército mexicano "es algo especial" y "único en el mundo" porque no viene de las élites.

Ya vamos a presentar información de desaparecidos: Sheinbaum

Aunque se ha pospuesto por varios meses, Sheinbaum Pardo aseguró que ya se va a presentar la información sobre las personas desaparecidas en el país.

La Presidenta reiteró el trabajo de su gobierno contra el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia.

Al recordar al Grupo Eureka y la figura de Rosario Ibarra de Piedra en el Salón Tesorería, señaló que antes las personas desaparecidas eran por parte del Estado y ahora, principalmente, es por grupos de la delincuencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA