El conflicto en Medio Oriente ha afectado a mexicanos que se encontraban en la zona, pero algunos han logrado salir. Este es el informe más reciente:

Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que van 121 personas mexicanas evacuadas por vía terrestre .

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que las embajadas mexicanas siguen en operación pero en estado de alerta .

Las y los connacionales han salido desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar .

"Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas", dijo la Cancillería.

"Se analiza con cuidado cada situación en lo particular para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas", agregó.

Hasta el momento no hay personas afectadas físicamente .

Relaciones Exteriores reiteró el reconocimiento a la importante labor que realizan los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad: "Su profesionalismo y vocación de servicio han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan".

Israel intensifica ataques en Teherán; Irán amplía su respuesta en toda la región

Israel intensificó el martes los ataques aéreos contra lanzadores y fábricas de misiles iraníes, e Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico, interrumpiendo los suministros de energía y los viajes. Mientras las explosiones resonaban en Irán y Líbano —donde Israel dijo que atacó a milicianos de Hezbolá—, la embajada estadounidense en Arabia Saudí fue bombardeada con drones.

Cuatro días después del inicio de una guerra que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que duraría varias semanas o más, cientos de personas han muerto, la gran mayoría en Irán. La información que sale de Irán ha sido limitada debido a las malas comunicaciones, los incesantes bombardeos y las estrictas restricciones a los periodistas.

Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, lo que activó las sirenas antiaéreas en todo el país. El ritmo de los ataques parecía estar disminuyendo e Israel ha interceptado la mayoría del fuego entrante, pero algunos misiles han caído, matando a 11 personas.

Con información de SUN y AP

