Este miércoles, maestros y maestras pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuarán las movilizaciones en la Ciudad de México. Las y los inconformes se manifiestan a un día del inicio de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en busca de derogar estatutos legales del sistema de pensiones actual.

Debido a las manifestaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ha alertado a las y los capitalinos sobre las vialidades que se mantendrán bloqueadas durante esta jornada por los miembros de la CNTE . Por otro lado, el organismo de seguridad también compartió desde sus redes sociales cuáles son las alternativas viales vigentes durante este día para evitar las zonas conflictivas.

Movilizaciones y alternativas viales para CDMX este 10 de junio

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE acudirá este miércoles a las 10:00 horas a una nueva mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, en un intento por destrabar el conflicto magisterial que mantiene un paro nacional y diversas movilizaciones en la capital.

La reunión se realizará luego de tres mesas de negociación entre representantes del Gobierno de México y la dirigencia de la CNTE que, hasta ahora, no han arrojado resultados concretos para atender las principales demandas del magisterio disidente .

Entre sus principales exigencias se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), mejoras salariales y laborales, así como cambios en los mecanismos de ingreso, promoción y jubilación del magisterio .

A partir del inicio de la reunión, según la SSC de la CDMX, maestras y maestros se concentrarán en La Torre del Caballito para dirigirse a la Segob en la avenida Bucareli , por lo que se verá afectada la avenida Paseo de la Reforma . Se recomienda utilizar como alternativas viales el Circuito Interior, los Ejes 1 y 2 Norte .

Por otro lado, a las 16:00 horas se espera la concentración del Comité 68 Prolibertades en las inmediaciones del Metro Normal en la calzada México-Tacuba, y se verán afectadas las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Juárez y el Eje Central .

Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional, los Ejes 1, 2 y 3 Norte y la avenida Chapultepec .

Datos de la SEP sobre el paro de la CNTE

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el paro de la CNTE mantiene cerradas 17 mil 471 escuelas en seis entidades del país y ha dejado sin clases a un millón 410 mil 459 estudiantes . Además, participan en la huelga 88 mil 546 docentes.

La entidad más afectada es Oaxaca, con 10 mil 653 planteles cerrados y 734 mil 54 alumnos sin actividades escolares. Le siguen:

Chiapas | 2 mil 460 escuelas cerradas | 273 mil 709 estudiantes afectados

Zacatecas | 2 mil 95 planteles | 220 mil 855 alumnos sin clases

Guerrero | Mil 559 escuelas | 134 mil 382 estudiantes

Michoacán | 694 planteles | 42 mil 671 alumnos

Ciudad de México | 10 escuelas cerradas | 4 mil 788 estudiantes

Mientras continúan las negociaciones, la CNTE ha reiterado que mantendrá el paro nacional, que inició el 1 de junio, y el plantón hasta que existan respuestas satisfactorias a su pliego de demandas.

Con información de SUN.

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