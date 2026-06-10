Miércoles, 10 de Junio 2026

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Movilizaciones de la CNTE continúan en CDMX; vialidades afectadas y alternativas

A partir de las 10:00 horas de este miércoles, maestros de la CNTE tomarán vialidades de la capital del país durante la cuarta mesa de negociaciones con Segob

Por: Fabián Flores

De acuerdo con cifras de la SEP, el paro de la CNTE mantiene cerradas 17 mil 471 escuelas en seis estados y ha dejado sin clases a un millón 410 mil 459 estudiantes. SUN / ARCHIVO

De acuerdo con cifras de la SEP, el paro de la CNTE mantiene cerradas 17 mil 471 escuelas en seis estados y ha dejado sin clases a un millón 410 mil 459 estudiantes. SUN / ARCHIVO

Este miércoles, maestros y maestras pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuarán las movilizaciones en la Ciudad de México. Las y los inconformes se manifiestan a un día del inicio de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en busca de derogar estatutos legales del sistema de pensiones actual.

Debido a las manifestaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ha alertado a las y los capitalinos sobre las vialidades que se mantendrán bloqueadas durante esta jornada por los miembros de la CNTE. Por otro lado, el organismo de seguridad también compartió desde sus redes sociales cuáles son las alternativas viales vigentes durante este día para evitar las zonas conflictivas.

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Movilizaciones y alternativas viales para CDMX este 10 de junio

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE acudirá este miércoles a las 10:00 horas a una nueva mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, en un intento por destrabar el conflicto magisterial que mantiene un paro nacional y diversas movilizaciones en la capital.

La reunión se realizará luego de tres mesas de negociación entre representantes del Gobierno de México y la dirigencia de la CNTE que, hasta ahora, no han arrojado resultados concretos para atender las principales demandas del magisterio disidente.

Entre sus principales exigencias se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), mejoras salariales y laborales, así como cambios en los mecanismos de ingreso, promoción y jubilación del magisterio.

A partir del inicio de la reunión, según la SSC de la CDMX, maestras y maestros se concentrarán en La Torre del Caballito para dirigirse a la Segob en la avenida Bucareli, por lo que se verá afectada la avenida Paseo de la Reforma. Se recomienda utilizar como alternativas viales el Circuito Interior, los Ejes 1 y 2 Norte.

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Por otro lado, a las 16:00 horas se espera la concentración del Comité 68 Prolibertades en las inmediaciones del Metro Normal en la calzada México-Tacuba, y se verán afectadas las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Juárez y el Eje Central.

Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional, los Ejes 1, 2 y 3 Norte y la avenida Chapultepec.

Datos de la SEP sobre el paro de la CNTE

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el paro de la CNTE mantiene cerradas 17 mil 471 escuelas en seis entidades del país y ha dejado sin clases a un millón 410 mil 459 estudiantes. Además, participan en la huelga 88 mil 546 docentes.

La entidad más afectada es Oaxaca, con 10 mil 653 planteles cerrados y 734 mil 54 alumnos sin actividades escolares. Le siguen:

  • Chiapas | 2 mil 460 escuelas cerradas | 273 mil 709 estudiantes afectados 
  • Zacatecas | 2 mil 95 planteles | 220 mil 855 alumnos sin clases 
  • Guerrero | Mil 559 escuelas | 134 mil 382 estudiantes 
  • Michoacán | 694 planteles | 42 mil 671 alumnos 
  • Ciudad de México | 10 escuelas cerradas | 4 mil 788 estudiantes

Mientras continúan las negociaciones, la CNTE ha reiterado que mantendrá el paro nacional, que inició el 1 de junio, y el plantón hasta que existan respuestas satisfactorias a su pliego de demandas.

Con información de SUN.

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