Sheinbaum evalúa dónde ver inauguración del Mundial 2026 ante protestas

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confirmar este miércoles 10 de junio su asistencia a la plaza del Zócalo durante la jornada inaugural del Mundial 2026 y aseguró que el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica podría verlo en una de las 18 sedes Fan Fest, ante la previsión de varias manifestaciones de protesta en la capital.

"Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de Gobierno (…) Ya tomaré la decisión en su momento sobre si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes", indicó la Mandataria durante "La Mañanera del pueblo".

Esta semana, Sheinbaum puso en duda su asistencia al Fan Fest del Zócalo, en el centro de la ciudad, para ver el partido inaugural, pese a que anteriormente había asegurado que acudiría, luego de regalar su boleto para asistir al encuentro en el Estadio Ciudad de México a una niña indígena.

Evaluará las protestas antes de definir su asistencia

No obstante, la Presidenta afirmó que "no hay problema", aunque adelantó que más tarde informará el lugar exacto al que acudirá mañana, ya que debe "estar pendiente" de la evolución de las protestas previstas, entre ellas las encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Ya sea que lo vea en una de las 18 sedes o aquí mismo, vamos a adaptar una televisión, que ya lo teníamos programado para que todos los que trabajan aquí en el gobierno, los que van a venir a trabajar ese día, lo puedan ver", afirmó.

Garantiza seguridad para los asistentes al Mundial

Asimismo, Sheinbaum aseguró que existe "toda la seguridad" para los asistentes a los partidos del Mundial 2026, pese a las protestas previstas. También defendió que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al que llegará la mayoría de los visitantes extranjeros durante estos días, está "perfecto", ya que su remodelación concluyó "en tiempo y en forma".

"Todos van a ver porque, además, no hay clases, no hay trabajo de oficina. Todo el mundo vamos a ver a la selección y echarle porras", concluyó.

Protestas de la CNTE continúan en la capital

Las declaraciones de la Presidenta ocurrieron en medio de las protestas encabezadas por integrantes de la CNTE, que desde el pasado 1 de junio iniciaron un paro nacional y han realizado bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras laborales. Algunas de estas movilizaciones se han tornado violentas.

El partido inaugural del Mundial se disputará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México de la capital mexicana, donde las selecciones tricolor y africana abrirán la competencia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF