El partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado para inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, podría disputarse bajo condiciones meteorológicas complicadas. Los pronósticos consultados por especialistas y medios deportivos coinciden en que existe una alta probabilidad de lluvias durante gran parte del jueves 11 de junio.

De acuerdo con reportes retomados de Meteored, se esperan precipitaciones desde las primeras horas del día, mientras que la posibilidad de tormentas eléctricas aumentaría conforme avance la tarde. Los modelos meteorológicos apuntan a un incremento de la actividad convectiva por la tarde, con lluvias que podrían extenderse hasta la noche.

El encuentro inaugural se celebrará en el histórico Estadio Ciudad de México (antes Azteca), recinto que albergará una nueva apertura mundialista y que recibirá a decenas de miles de aficionados para el choque entre Selección Mexicana y Selección de Sudáfrica.

¿A qué hora llegaría la lluvia más intensa?

Las previsiones difundidas por distintos medios con base en información meteorológica indican que la mañana podría transcurrir con lluvias ligeras o intervalos nubosos. Sin embargo, el panorama cambiaría durante la tarde.

Los pronósticos consultados señalan temperaturas cercanas a los 22 y 23 grados centígrados hacia el mediodía, seguidas por un aumento de nubosidad y la aparición de precipitaciones a partir de las 15:00 horas. Para las horas posteriores se prevén tormentas acompañadas de descargas eléctricas en distintos sectores de la capital.

Esto significa que la ceremonia inaugural y el arranque del encuentro podrían desarrollarse con condiciones relativamente estables, aunque bajo un cielo mayormente nublado.

El riesgo principal no sería la lluvia, sino los rayos

Especialistas destacan que la preocupación más importante para los organizadores no está relacionada únicamente con las precipitaciones. La presencia de actividad eléctrica representa el factor de mayor atención debido a los protocolos de seguridad aplicados en eventos deportivos internacionales.

Las tormentas eléctricas pueden obligar a realizar pausas temporales o ajustes operativos para proteger a jugadores, personal de organización y aficionados. Aunque los modelos meteorológicos sitúan la fase más intensa de las tormentas después del horario previsto para el inicio del encuentro, una variación de pocas horas podría modificar el panorama.

Un temporal que afecta a toda la capital

Las condiciones previstas para el día inaugural forman parte de un periodo lluvioso que afecta al Valle de México. Diversos reportes meteorológicos indican que la capital permanecerá bajo un ambiente inestable, con lluvias fuertes, posibles granizadas, rachas de viento y tormentas eléctricas durante varios días consecutivos.

Además, junio es uno de los meses más lluviosos del año en la Ciudad de México, por lo que los episodios de lluvia vespertina son habituales durante esta época.

Puntos clave del pronóstico:

Probabilidad elevada de lluvia durante el 11 de junio.

Ambiente templado con temperaturas cercanas a los 22-23 °C al mediodía.

Incremento de nubosidad durante la tarde.

Riesgo de tormentas eléctricas a partir de las 15:00 horas.

Posibles rachas de viento y actividad eléctrica en distintos puntos de la Ciudad de México.

Por ahora, la expectativa es que el Mundial 2026 arranque bajo un cielo amenazante. El balón comenzará a rodar entre México y Sudáfrica, pero todas las miradas también estarán puestas en los radares meteorológicos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO