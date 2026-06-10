La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que seguirán fortaleciendo mecanismos solidarios de pensiones como PENSIONISSSTE, sin embargo, reiteró que no hay recursos suficientes para cumplir las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual estalló en huelga nacional desde el 1 de junio pasado.

“Vamos a seguir fortaleciendo esos mecanismos solidarios como el fortalecimiento del PENSIONISSTE. Pero el otro esquema, no hay suficientes recursos del Estado Mexicano para poder regresar a una situación como la anterior y además las cuentas ya están individualizadas. Hay maestros que me dicen: ‘sí, sí, hay recursos’. Bueno, se les ha puesto en la mesa cómo no hay recursos”, reconoció la Mandataria.

Durante su conferencia matutina, destacó que actualmente los maestros se retiran con 17 mil pesos mensuales. Sin embargo, reconoció que los Gobiernos estatales no cuentan con recursos suficientes para cumplir las demandas del magisterio.

“Los estados tampoco tienen los suficientes recursos para… entonces más bien se está viendo de qué manera se resuelven las deudas de los estados. Claro que ha avanzado, claro que se ha avanzado. Y está el diálogo para seguir avanzando, pero lo que no se explica son estos actos violentos y de muchos que no son maestros tampoco”, anotó.

Al preguntarle si recibiría a maestros, Sheinbaum Pardo señaló que hay algunos con los que no está de acuerdo, por lo que llamó a la movilización pacífica y a atender los llamados de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“La secretaria de Gobernación tiene toda mi representatividad, toda. No necesitan reunirse con la Presidenta, el secretario de Educación tiene mi representatividad, Martí (Batres) es el director del ISSSTE. Entonces, la reforma del 2007, por cómo avanzó o por cómo se desarrolló por las cuentas individualizadas, no es que se haya derogado como tal, pero sí cambió radicalmente. Cambió radicalmente, antes no había fondo de pensiones para el bienestar, no había la parte solidaria”.

El Universal

La candidata vs la Presidenta

“Vamos a echar para atrás la reforma a las pensiones de 1997 y 2007, que condenaron a los trabajadores a pensiones de miseria. Vamos a hacer más universidades públicas, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, para más médicos y enfermeras. Las universidades públicas deben ser gratuitas”.

Claudia Sheinbaum, durante su campaña a la presidencia en 2024.

“Si bien, es cierto que nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma del 2007, regresar a una situación previa a la del 2007 en este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado; pondríamos en problemas a los recursos públicos para Programas de Bienestar”

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

Maestros piden soluciones

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, buscan beneficiar a 10 empresas financieras “usureras”, en lugar de atender su demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9, aseguró que la mandataria federal no ha atendido sus demandas y, por el contrario, protege a las empresas que manejan las afores.

“No es posible que la Presidenta siga defendiendo a estas financieras usureras que se llevan miles de millones de pesos, a costa de los ahorros de los trabajadores”, lamentó.

Dijo que la propuesta de Batres no resuelve la demanda fundamental, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“Pretende chamaquearnos, como decimos en el barrio, diciendo que entonces todas las cuentas migren a PENSIONISSSTE... Martí Batres quiere vernos la cara diciendo que entonces todas las cuentas migren a PENSIONISSSTE, eso no lo permite Consar, tendrían que cambiar esas reglas”, afirmó.

SEP advierte que paro afecta a más de un millón de alumnos

Con más de 17 mil escuelas cerradas y casi 1.4 millones de alumnos sin clases, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas concentran las mayores afectaciones del paro indefinido de la CNTE, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al 5 de junio y con más de un mes y medio de que termine el ciclo escolar.

La entidad con el mayor impacto fue Oaxaca, donde el paro involucró al 80.61% de las escuelas públicas.

¿Qué pide la Coordinadora?

Derogar la reforma del ISSSTE de 2007.

Eliminar las Afores.

Abolición de las reformas educativas de 2007 y 2019.

Aumento del 100% en su salario base.

CT