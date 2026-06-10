Nacional Monte de Piedad publica video sobre artículos empeñados

El día de ayer, a través de redes sociales del Nacional Monte de Piedad, Patricia Álvarez de Atención al Cliente de la empresa, pronunció un nuevo mensaje respecto a las prendas y artículos que clientes empeñaron antes de la huelga.

Nacional Monte de Piedad emite nuevo mensaje en redes sociales

En un mensaje titulado "Entendemos el valor de cada artículo", el Nacional Monte de Piedad reiteró que las prendas que las personas utilizaron servicios de empeños se encuentran resguardadas en las bóvedas y no tienen peligro de pérdida o daño. Así lo dijo Patricia Álvarez:

"Sabemos que su empeño no solo es un objeto. Puede ser la herencia de alguien querido, un recuerdo especial o algo que representa un esfuerzo. Queremos que esté tranquilo. Tu artículo sigue seguro y protegido. Nadie puede acceder a las bóvedas y todo está bajo estrictos controles de seguridad. En cuanto reanudemos el servicio, le haremos entrega de sus artículos. Sus recuerdos y su tranquilidad son lo más importante para nosotros" recalcó.

Video difundido en redes sociales del Nacional Monte de Piedad. ESPECIAL

El video difundido llega después de la huelga que el sindicato de trabajadores sostiene por más de 7 meses. Al igual que en respuestas anteriores, la comunicación de Nacional Monte de Piedad ha iniciado mostrando los mensajes de inconformidad y de cuestionamientos acumulados en la sección de comentarios de las publicaciones de la empresa.

Estas son las alternativas que Nacional Monte de Piedad ofrece respecto a problemas en pagos

En ocasiones anteriores, Nacional Monte de Piedad había ofrecido tres posibilidades de escenario ante clientes que han tenido problemas para liquidar sus servicios solicitados:

Tramitar un refrendo adicional para obtener más tiempo para liquidar el empeño

Tramitar una extensión de la fecha de comercialización. Tomando en cuenta que esta opción genera intereses de manera diaria

Realizar pagos vía Mi Monte app, Mi Monte web, Banamex, Tiendas OXXO o transferencias SPEI

Para más información, Nacional Monte de Piedad pide visitar montepiedad.com.mx/prendasseguras o contactar al Centro de Atención a Clientes al 55 2629 2790 o a través del correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx

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OB