La tormenta tropical "Boris" cruzó las aguas del Océano Pacífico e impactó el territorio guerrerense dejando un escenario de afectaciones materiales diseminadas. Este martes 9 de junio de 2026, los comités de evaluación de daños estatales y federales presentaron el recuento definitivo de los impactos del meteoro.

Aunque los pronósticos iniciales encendieron las alarmas ante la posibilidad de un desastre mayor, "Boris" perdió fuerza de forma paulatina al interactuar con la orografía local, evitando inundaciones severas pero alterando la rutina urbana de miles de habitantes.

El despliegue oportuno de los tres niveles de gobierno y el monitoreo satelital constante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permitieron activar los protocolos de resguardo antes de que las bandas nubosas tocaran tierra. No obstante, las intensas rachas de viento y la acumulación de agua pluvial golpearon la infraestructura turística y carretera de ocho demarcaciones clave, las cuales amanecieron bajo esquemas de limpieza profunda y restablecimiento de servicios básicos.

¿Cuáles fueron los ocho municipios de Guerrero afectados por el paso de "Boris"?

Las secretarías de gestión de riesgos desplegaron brigadas operativas para cuantificar los daños comunidad por comunidad. El reporte oficial desglosa las afectaciones en las siguientes ocho localidades del estado de Guerrero, las cuales resintieron la fuerza de los vientos y el oleaje picado:

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Acapulco : El puerto turístico registró el arrastre de basura hacia las avenidas principales, fallas intermitentes en el suministro de energía eléctrica en la zona hotelera y la caída de anuncios espectaculares.

: El puerto turístico registró el arrastre de basura hacia las avenidas principales, fallas intermitentes en el suministro de energía eléctrica en la zona hotelera y la caída de anuncios espectaculares. Zihuatanejo de Azueta: Las rachas de viento desprendieron techos de lámina en colonias de la periferia y provocaron la suspensión temporal de las actividades de navegación menor en la bahía.

Las rachas de viento desprendieron techos de lámina en colonias de la periferia y provocaron la suspensión temporal de las actividades de navegación menor en la bahía. Coyuca de Benítez: El incremento en el caudal de los canales pluviales encendió alertas preventivas, reportándose la caída de árboles sobre la carretera federal que conecta con la Costa Grande.

El incremento en el caudal de los canales pluviales encendió alertas preventivas, reportándose la caída de árboles sobre la carretera federal que conecta con la Costa Grande. Tecpan de Galeana: Registró afectaciones directas en los accesos a huertas locales y la caída de postes de telefonía, interrumpiendo la conectividad en comunidades rurales.

Registró afectaciones directas en los accesos a huertas locales y la caída de postes de telefonía, interrumpiendo la conectividad en comunidades rurales. Petatlán : Las intensas precipitaciones reblandecieron los suelos de las zonas altas, provocando deslizamientos menores de tierra y piedras sobre vialidades secundarias.

: Las intensas precipitaciones reblandecieron los suelos de las zonas altas, provocando deslizamientos menores de tierra y piedras sobre vialidades secundarias. La Unión de Isidoro Montes de Oca: El fuerte oleaje dañó estructuras ligeras situadas en las inmediaciones de las playas turísticas, afectando el comercio local.

El fuerte oleaje dañó estructuras ligeras situadas en las inmediaciones de las playas turísticas, afectando el comercio local. Benito Juárez (San Jerónimo): El desbordamiento menor de canales de riego inundó parcelas agrícolas, sin que se reportaran daños estructurales en las viviendas del centro urbano.

El desbordamiento menor de canales de riego inundó parcelas agrícolas, sin que se reportaran daños estructurales en las viviendas del centro urbano. San Marcos: Ubicado en la Costa Chica, este municipio resintió inundaciones encharcadas en calles principales y la caída de vegetación que obstruyó el paso vehicular de forma temporal.

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Impacto en el sector turístico: enramadas destruidas y restricciones playeras

El turismo regional, motor económico fundamental de la costa guerrerense, sufrió el impacto directo de la marea de tormenta generada por "Boris". En las playas de Acapulco, Coyuca de Benítez y La Unión, los prestadores de servicios turísticos reportaron la destrucción total o parcial de decenas de enramadas, palapas y mobiliario de playa que fueron arrastrados por las olas, las cuales alcanzaron alturas de entre tres y cinco metros en los momentos de mayor intensidad del meteoro.

Las capitanías de puerto mantuvieron la bandera roja de restricción absoluta para bañistas y embarcaciones menores, lo que paralizó las actividades de pesca artesanal y los recorridos de recreación. Las autoridades informaron que los subsidios y programas de apoyo para la reconstrucción de estos espacios comerciales comenzarán a distribuirse una vez que concluya el censo físico de los daños materiales por parte del gobierno estatal.

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¿La autopista del Sol sufrió cierres o derrumbes por el paso de la tormenta tropical?

La Autopista del Sol opera de manera regular y sin cierres totales a la circulación . Las autoridades de CAPUFE reportaron únicamente incidentes menores como el desprendimiento de rocas de pequeño tamaño y encharcamientos en los tramos cercanos a Chilpancingo y Acapulco, los cuales fueron atendidos de inmediato.

¿Cuáles fueron los municipios de Guerrero con más lluvia acumulada por "Boris"?

De acuerdo con los registros de las estaciones hidrométricas de la Conagua, los municipios de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Acapulco concentraron los mayores acumulados de precipitación pluvial, superando los 150 milímetros de agua en un periodo de 24 horas.

JM