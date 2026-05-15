Confirman que el clima de México cambiará: calor, lluvia y frío porque El Niño está cerca y el mar se calienta

En los últimos días, diferentes puntos del país han registrado altas temperaturas y lluvias esporádicas, fenómenos que, de acuerdo con el Centro de Predicciones Climáticas, podrían mantenerse durante las próximas semanas, aunque se prevé que cambien con mayor intensidad una vez que se establezca el fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, actualmente el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) se encuentra en fase neutral, condición que probablemente continúe durante el resto de mayo y parte de junio. Sin embargo, se prevé que El Niño pueda establecerse entre junio y julio conforme se debiliten los vientos del este en el océano Pacífico.

No obstante, las consecuencias de su evolución aún son inciertas. Aunque este fenómeno suele relacionarse con variaciones climáticas atípicas e intensas, especialistas han advertido que todavía no es posible asegurar escenarios extremos como olas de calor históricas, sequías severas o inundaciones generalizadas.

¿Cuándo podría llegar El Niño a México?

El Niño se presenta cuando la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial centro-oriental aumenta por encima de lo habitual, provocando cambios en los vientos y en la presión atmosférica, factores que terminan alterando las condiciones climáticas en distintas regiones del mundo, incluido México.

Con la llegada del verano, el país podría comenzar a experimentar algunos de los e fectos asociados al fenómeno, favoreciendo un aumento de lluvias en regiones del centro, occidente, parte del norte y la vertiente del Golfo de México. En contraste, zonas del sureste podrían registrar menores precipitaciones y periodos más secos de lo habitual.

Especialistas también señalan que junio podría iniciar con lluvias importantes en varias regiones del país, mientras las temperaturas se mantendrían reguladas temporalmente por la nubosidad y las precipitaciones. Sin embargo, conforme avance el verano y El Niño logre consolidarse, podrían comenzar a presentarse cambios más notorios en el comportamiento del clima.

El verano podría traer más lluvias y calor extremo

Entre julio y agosto, meses en los que normalmente ocurre la canícula, algunas zonas del noreste, occidente, centro, oriente y sureste podrían experimentar una disminución de lluvias acompañada de temperaturas más elevadas. Aun así, los expertos aclaran que esto no significa una ausencia total de precipitaciones, ya que podrían seguir registrándose tormentas intensas de manera aislada.

En contraste, estados del norte y noroeste del país podrían recibir lluvias por encima del promedio debido a una posible intensificación del monzón mexicano, fenómeno que suele favorecer precipitaciones durante el verano. Estas variaciones provocarían diferencias importantes entre regiones, alternando periodos de calor, lluvias intensas y días secos.

Hacia finales de año, los modelos climáticos apuntan a un posible incremento de lluvias en gran parte del territorio nacional, especialmente entre octubre y noviembre, meses en los que también podría aumentar la actividad ciclónica en el océano Pacífico. Además, la interacción de ciclones tropicales con los primeros frentes fríos podría provocar lluvias abundantes en distintos estados del país.

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Para diciembre, especialistas prevén la llegada de más sistemas invernales acompañados de bajas temperaturas, lluvias e incluso posibles nevadas en zonas altas del país. No obstante, recalcan que todos estos escenarios aún podrían modificarse en los próximos meses, por lo que recomiendan mantenerse atentos únicamente a los pronósticos oficiales y evitar información alarmista difundida en redes sociales.

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