Pensión Bienestar abre su registro en junio 2026: requisitos, fechas clave y más

El Gobierno de México anunció la apertura de una nueva etapa de incorporación para los programas sociales federales. Las personas interesadas en la Pensión Bienestar 2026 deben prepararse para el proceso de registro que se llevará a cabo durante el mes de junio. Esta iniciativa tiene el propósito de integrar a nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, para garantizar así la entrega de recursos económicos de manera directa.

Los apoyos gubernamentales se distribuyen a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, un mecanismo diseñado para eliminar la necesidad de intermediarios financieros.

Para el ejercicio fiscal de este año, la pensión para adultos mayores otorga un monto de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que el programa dirigido a mujeres entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses. Las autoridades recomiendan a los aspirantes reunir su documentación con anticipación para agilizar el trámite en los módulos de atención ciudadana.

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¿Cuándo es el registro de la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar determinó que el periodo de inscripción se realizará del 22 al 28 de junio de 2026. Los módulos de atención operarán en un horario de 10:00 a 18:00 horas en las distintas entidades del país. Los solicitantes deben acudir de manera presencial para entregar sus expedientes físicos y completar el formato de incorporación al padrón oficial de beneficiarios.

Para mantener el orden y evitar aglomeraciones en las sedes, la dependencia organiza la atención mediante un calendario basado en la letra inicial del primer apellido. Los interesados pueden consultar la ubicación exacta del módulo que les corresponde a través del portal oficial de los Programas para el Bienestar, donde se actualiza de forma constante la información de los recintos habilitados para esta jornada.

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¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar?

La integración a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar exige la presentación de una serie de papeles oficiales en original y copia. Es indispensable que los expedientes se encuentren en perfectas condiciones, sin tachaduras ni enmendaduras, para que el personal de la dependencia pueda validar la identidad y la residencia del solicitante de forma exitosa durante su visita al módulo.

Los elementos que conforman el expediente de registro incluyen una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar del INE, pasaporte o credencial del INAPAM. Asimismo, se requiere un acta de nacimiento legible y actualizada, la Clave Única de Registro de Población (CURP) en impresión reciente, un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses y un número telefónico de contacto para recibir notificaciones.

¿Cómo registrar a una persona auxiliar?

El acceso a estos recursos requiere cumplir con criterios de edad específicos establecidos en las reglas de operación. La pensión universal aplica para ciudadanas y ciudadanos mexicanos de 65 años en adelante. Por otro lado, el programa enfocado en mujeres atiende al sector de la población femenina que tiene entre 60 y 64 años. Ambos esquemas exigen comprobar la residencia permanente en el territorio nacional.

La normativa vigente permite a los adultos mayores designar a una persona de confianza como auxiliar. Esta figura brinda asistencia en el proceso de inscripción y en futuras gestiones relacionadas con el cobro de los recursos o aclaraciones de la cuenta. Para quedar registrada oficialmente en el sistema, la persona auxiliar debe presentar exactamente la misma documentación que el titular del derecho al momento de acudir al módulo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB