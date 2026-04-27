El Gobierno de México emitió su pronóstico oficial para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se detalló cómo el clima cambiará drásticamente en los próximos meses.

La principal variable para este 2026 es el establecimiento de la fase cálida del fenómeno conocido como "El Niño-Oscilación del Sur" (ENOS). Este evento meteorológico alterará los patrones de precipitación y la formación de tormentas en las costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte emitido este lunes 27 de abril, se prevé un inicio favorable de lluvias en el territorio nacional. Sin embargo, estas precipitaciones tendrán variaciones importantes dependiendo de la región geográfica y la evolución de "El Niño".

El impacto de "El Niño" en las lluvias de 2026

Los expertos del SMN explicaron que existe una probabilidad del 61% de que las condiciones de "El Niño" se establezcan formalmente durante el trimestre de mayo a julio. Esto marcará el inicio de una transformación importante del clima.

Además, la tendencia indica que este fenómeno se fortalecerá justo durante el pico de la temporada de ciclones tropicales. Este periodo crítico abarca los meses de agosto a octubre, cuando históricamente se registran las tormentas más severas.

El pronóstico a largo plazo también arroja datos reveladores. Hacia la temporada de invierno, existe un 25% de probabilidad de que el fenómeno evolucione a un evento de "El Niño" catalogado como "muy fuerte", lo que traería inviernos atípicos para el país.

Pronóstico exacto: ¿Cuántos ciclones se esperan en el Pacífico y el Atlántico?

El comportamiento de los océanos será contrastante este año. En el océano Pacífico, se espera una actividad por encima de lo habitual, mientras que en el océano Atlántico la formación de sistemas estará cercana o por debajo del promedio normal.

Para el océano Pacífico, los meteorólogos pronostican el desarrollo de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre. Esta cifra representa una temporada sumamente activa para las costas occidentales de la República Mexicana.

El desglose para el Pacífico es el siguiente:

De 9 a 10 tormentas tropicales

De 5 a 6 huracanes de categorías 1 o 2 en la escala Saffir-Simpson

De 4 a 5 huracanes mayores, que alcanzarían las destructivas categorías 3, 4 o 5

Por otro lado, en el océano Atlántico, se estima la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre. Aunque la cifra es menor, las autoridades advierten que no se debe bajar la guardia en ningún momento.

El pronóstico detallado para el Atlántico incluye:

De 7 a 8 tormentas tropicales

De 3 a 5 huracanes de categorías 1 o 2

De 1 a 2 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5)

La prevención es la herramienta más eficaz contra los embates de la naturaleza. Con la llegada de "El Niño", este 2026 exige que la ciudadanía y los tres niveles de gobierno trabajen en conjunto para mitigar los riesgos.

X / @conagua_clima

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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