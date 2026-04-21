El inédito tiroteo en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, ha transformado la seguridad turística en México. Tras el ataque a visitantes extranjeros, el Gobierno anunció la posibilidad de instalación de arcos de rayos X y refuerzos de la Guardia Nacional en sitios históricos.

Revelan costo y origen del arma utilizada en el ataque

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, aportó datos clave sobre la logística del agresor, identificado como Julio César Jasso.

El atacante solitario invirtió una suma considerable para vulnerar la seguridad del recinto:

Arma de fuego: Adquirida por 40 mil pesos.

Municiones: Compró cartuchos por un valor de 10 mil pesos.

Arsenal disponible: Al momento de ser neutralizado, portaba una bolsa con más de 50 elementos balísticos sin percutir y un arma blanca.

El fiscal detalló que las balas eran de fabricación nacional (marca Águila) y de calibre policial, lo que facilitó su adquisición en el mercado negro o mediante canales civiles, al ser menos restringidas que los calibres de alto poder.

El saldo de la tragedia en la Pirámide de la Luna

El ataque ocurrió el lunes 20 de abril en uno de los puntos más sagrados de la zona arqueológica. Julio César "N", de 27 años y originario de Guerrero, abrió fuego contra la multitud, percutiendo al menos 14 disparos antes de ser abatido por las autoridades.

El balance de víctimas reportado hasta el momento incluye:

Dos personas fallecidas: Una turista de origen canadiense y el propio agresor.

13 heridos: Ciudadanos de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Rusia y Canadá.

Lesiones diversas: Además de los impactos de bala, varios turistas sufrieron heridas por caídas durante el caos y las estampidas generadas por las detonaciones.

Respuesta del Gobierno: Arcos de seguridad y rayos X

Ante este hecho calificado como "sin precedentes", la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las zonas arqueológicas carecen actualmente de tecnología de detección de armas.

Como respuesta inmediata, se han dictado las siguientes instrucciones:

Cierre temporal : Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso para las indagatorias.

: Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso para las indagatorias. Despliegue militar : Incremento de la presencia de la Guardia Nacional en todos los destinos turísticos del país.

: Incremento de la presencia de la Guardia Nacional en todos los destinos turísticos del país. Nuevos protocolos: Coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la de Cultura para evaluar la instalación de arcos de rayos X en los accesos, una medida que no existía en estos espacios públicos.

Impacto internacional y alertas de viaje

El suceso ha escalado a nivel diplomático. Las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido ya han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en México.

La Presidenta Sheinbaum llamó a evitar especulaciones, señalando que las primeras investigaciones sugieren que el ataque no está vinculado al crimen organizado, sino a un episodio individual influenciado por eventos del extranjero, posiblemente derivado de problemas psicológicos del perpetrador.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SUN

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