El Gabinete de Seguridad de México informó a través de redes sociales la lista del seguimiento de personas afectadas tras el tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán.

En su comunicado, expresaron que luego del reporte de los hechos, se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, los cuales son atendidos en diversos hospitales de la región.

Autoridades adjuntaron un archivo en el que se registra el nombre, nacionalidad, el tipo de lesión, el hospital al que fueron trasladados y en el que actualmente residen.

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¿De qué nacionalidades son las personas que resultaron heridas en Teotihuacán?

Entre los heridos se encuentran tres colombianos, un canadiense, un ruso, dos brasileños, y seis estadounidenses.

El Gabinete de Seguridad señaló que personal de la Secretaría de Gobernación, Cancillería, Salud y el Gobierno del Estado de México se mantiene en comunicación permanente para brindar acompañamiento y todo el apoyo a las víctimas de este hecho y a sus familias.

Indicó que se mantiene contacto con autoridades internacionales y se continuará informando sobre el avance de las investigaciones y la atención integral a las personas afectadas.

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Lista COMPLETA de personas heridas por el ataque en Teotihuacán

Gerónimo González Castro, colombiano, 6 años, dos impactos por arma de fuego tibia y peroné derecho.

6 años, dos impactos por arma de fuego tibia y peroné derecho. Dayana Paola Castro Calderón , colombiana , 37 años, impacto por arma de fuego rotula izquierdo y glúteo derecho.

, , 37 años, impacto por arma de fuego rotula izquierdo y glúteo derecho. Delicia Li de Yong, canadiense , 29 años, impacto por arma en la supra escapular derecha.

, 29 años, impacto por arma en la supra escapular derecha. Maikol Michelle Mitrocil, ruso , 32 años, impacto por arma de fuego en fémur.

, 32 años, impacto por arma de fuego en fémur. Luisa Fernanda Puentes Álzate, colombiana , 22 años, herida musculoesquelética.

, 22 años, herida musculoesquelética. Francis Arlette Rivero, brasileña , 55 años, herida musculoesquelética.

, 55 años, herida musculoesquelética. Jaslin Landaverde, estadounidense , 26 años, herida musculoesquelética.

, 26 años, herida musculoesquelética. Gregoire Magadini, estadounidense , 38 años, herida musculoesquelética.

, 38 años, herida musculoesquelética. Jalen Aybar, estadounidense , 27 años, herida de dermoabrasión.

, 27 años, herida de dermoabrasión. Leticia Mondes Foista, brasileña , 13 años, herida por arma de fuego.

, 13 años, herida por arma de fuego. Alejandra Graciano, estadounidense , 34 años, herida musculoesquelética.

, 34 años, herida musculoesquelética. Alex Daniel Marco Witz, estadounidense , 29 años, herida por arma de fuego en la mano izquierda con salida.

, 29 años, herida por arma de fuego en la mano izquierda con salida. Barriet-D Marco Witz, estadounidense, 61 años, herida por arma de fuego en el muslo izquierdo sangrado transvaginal posible lesión.

JM