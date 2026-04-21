Elementos de la Guardia Estatal rescataron a dos niñas a quienes mantenían encadenadas de los pies en la colonia Balcones de Alcalá en Reynosa, Tamaulipas.

Un reporte anónimo al Centro de Control y Comando (C5) alertó sobre las niñas de 2 y 5 años de edad que se encontraban en la calle Pino de la antes citada colonia.

¿Qué se sabe de las niñas que estaban encadenadas adentro de una casa?

Al llegar, los uniformados encontraron a las menores, quienes tenían cadenas y candados en los pies , lo que las mantenía en condiciones infrahumanas.

Las niñas no pudieron brindar información sobre sus padres o el lugar exacto donde viven , por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

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Debido a las condiciones en que fueron encontradas, las menores fueron resguardadas por el Sistema DIF Reynosa, donde se les brindará atención médica, alimento y protección.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las menores ni si existe algún vínculo familiar entre ellas. Se espera que en las próximas horas la autoridad ministerial emita información oficial con mayores detalles sobre este caso que impactó a los tamaulipecos.

JM