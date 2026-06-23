Si vives en México, no guardes el paraguas ni el impermeable este martes. Las condiciones climáticas amenazan con desatar tormentas severas, granizadas y posibles inundaciones en gran parte del país , alterando tu rutina diaria y poniendo a prueba la infraestructura de tu ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta contundente para este 23 de junio de 2026. Las precipitaciones no darán tregua y afectarán a más de una decena de estados con diferente intensidad a lo largo de la jornada.

La dependencia, adscrita a la Conagua, detalló que estas condiciones son el resultado de una compleja interacción atmosférica. Diversos fenómenos meteorológicos se han combinado sobre el territorio nacional para generar este escenario de inestabilidad.

Entre los principales causantes de este temporal destacan los remanentes de la Onda Tropical número 9 y la aproximación de la número 10. Estos sistemas interactúan directamente con canales de baja presión extendidos en el interior del país.

Además, el constante ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el océano Pacífico alimenta la inestabilidad atmosférica. Esto genera el ambiente perfecto para el desarrollo de nubosidad densa y tormentas eléctricas.

Zonas con mayor riesgo de inundaciones

Las entidades que se llevarán la peor parte son Guerrero, Oaxaca y Veracruz . En estas regiones del sur y oriente se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

Las autoridades advierten que esta cantidad de agua representa un peligro inminente para la población. Podría provocar el incremento rápido en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves en zonas montañosas y rurales.

Por otro lado, estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo y Puebla tampoco escaparán del mal tiempo . Allí se esperan lluvias muy fuertes, con registros de 50 a 75 milímetros que podrían complicar la movilidad.

En estas zonas, la población debe mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil. Los encharcamientos severos y las inundaciones repentinas son un riesgo latente, especialmente durante las horas de la tarde y noche.

El pronóstico para el centro del país

La Ciudad de México y el Estado de México tienen su propio pronóstico de cuidado para este martes. Se anticipan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, acompañadas de un ambiente fresco y bancos de niebla por la mañana.

Durante la tarde, el termómetro en la capital del país marcará una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Sin embargo, el calor se verá interrumpido por chubascos, descargas eléctricas y una alta probabilidad de caída de granizo.

Otros estados que comparten este pronóstico de lluvias fuertes incluyen a Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Chiapas y Nayarit. En todos ellos, las rachas de viento podrían derribar árboles, cableado o anuncios publicitarios.

El norte del país experimentará condiciones ligeramente distintas, aunque no exentas de precipitación. Entidades como Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes registrarán lluvias aisladas y chubascos esporádicos que refrescarán el ambiente cálido.

Recomendaciones ante el temporal

Ante este panorama, los expertos sugieren extremar precauciones al transitar por las principales carreteras del país. Los bancos de niebla matutinos reducirán drásticamente la visibilidad, aumentando el riesgo de accidentes vehiculares en zonas altas.

Finalmente, es vital evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse en lugares seguros durante las tormentas. El clima de hoy exige prevención absoluta para evitar tragedias derivadas de la fuerza de la naturaleza en territorio mexicano.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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