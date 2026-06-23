Paro de transportistas: ¿Cuándo inician las manifestaciones y hacia dónde se dirigen?

El paro nacional de transportistas tiene una fecha confirmada para este miércoles 24 de junio a las 07:00 horas. Los manifestantes avanzarán en caravana hacia la Ciudad de México para exigir soluciones de seguridad. El contingente busca llegar al Zócalo para entregar un pliego petitorio al Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) confirmó que sus agremiados realizarán una marcha lenta desde diversos puntos del centro del país. Esta protesta busca visibilizar las problemáticas del sector sin bloquear por completo el tránsito vehicular .

Los conductores de carga pesada avanzarán por los carriles de baja velocidad para reducir el impacto, aunque advierten sobre retrasos en las zonas conurbadas. La movilización agrupará a cientos de unidades de carga, turismo y pasaje.

Comunicado de los transportistas dirigido al Gobierno de México. FB / AMOTAC

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Vías afectadas en el Estado de México y CDMX

El comunicado oficial omite el listado exacto de las carreteras federales afectadas en todo el país por estrategia de los organizadores. Sin embargo, el documento anticipa complicaciones severas en los accesos principales que conectan al Estado de México con la capital.

Las autopistas México-Pachuca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca perfilan como las rutas con mayor congestión durante las primeras horas del día, por lo que se sugiere evitar estas zonas.

Dentro del territorio capitalino, las afectaciones viales incluirán avenidas primarias como Insurgentes Norte, la calzada Ignacio Zaragoza y la calzada de Tlalpan . Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados y buscar alternativas viales para llegar a sus destinos. El avance de los camiones de carga provocará cierres intermitentes hasta su llegada al primer cuadro de la ciudad, donde planean estacionar las unidades pesadas.

Demandas al Gobierno de México

Los líderes del gremio exigen mayor seguridad en las rutas comerciales de todo el territorio nacional, un tema prioritario para el sector. El objetivo de llegar al Zócalo es establecer una mesa de diálogo directa con las autoridades de seguridad pública .

Los inconformes piden acciones concretas para frenar los asaltos, detener las extorsiones y garantizar la integridad de los operadores durante sus jornadas laborales en las carreteras del país.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este escenario de tráfico pesado, resulta necesario que los ciudadanos planifiquen sus actividades del miércoles con mucha anticipación. Se sugiere utilizar el transporte público masivo, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, para evitar los embotellamientos en las zonas de ingreso a la metrópoli.

Las dependencias de seguridad mantendrán operativos viales para agilizar el flujo de vehículos, proteger a los participantes de la caravana y evitar confrontaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF