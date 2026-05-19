La Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancó oficialmente la entrega de las tarjetas para el depósito de la Beca Rita Cetina 2026. Del 19 al 23 de mayo de 2026, los servidores de la nación visitarán planteles específicos para otorgar el plástico a los tutores de millones de estudiantes inscritos en el sistema público. Este operativo estratégico busca garantizar que los recursos económicos lleguen directamente a las familias mexicanas antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. Los beneficiarios recibirán dos mil 500 pesos anuales por alumno, un monto que aliviará significativamente los gastos educativos de los hogares y fomentará la permanencia escolar de los menores.Para esta semana, las autoridades programaron entregas prioritarias en municipios clave de Tamaulipas y Querétaro, estableciendo puntos de encuentro de fácil acceso. En Reynosa, por ejemplo, el Auditorio Municipal abrirá sus puertas a las 9:00 horas para recibir a los tutores de escuelas como Simón Rodríguez, Club 2030 Num 2 y La Corregidora. A las 12:00 horas, el mismo recinto atenderá a las comunidades de las primarias Vicente Guerrero y Francisco Villa. Mientras tanto, en Querétaro, planteles como Carlos A. Carrillo y J. Guadalupe Victoria operarán como sedes a las 9:00 horas, seguidos por instituciones como Juan Antonio de Urrutia a las 13:00 horas. Los padres deben revisar los carteles informativos en sus respectivas escuelas para confirmar su turno exacto y evitar aglomeraciones innecesarias. Auditorio Municipal de Reynosa, TamaulipasHorario 9:00 horasSIMON RODRIGUEZ CCT: 28DPR1692K CLUB 2030 NUM 2 CCT: 28DPR0760K GUMERSINDO GUERRERO GARCIA CCT: 28DES0110B LA CORREGIDORA CCT: 28DPR1434W DON HERIBERTO DEANDAR AMADOR CCT: 28DPR1567M HIMNO NACIONAL CCT: 28DPR0053H MARIA J GONZALEZ CCT: 28DML00441 PROFA TIMOTEA CASTAÑEDA CCT: 28DPR0768C JOSE PILAR PALAFOX CCT: 28DPR0783VHorario 12:00 horasPRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR1149K MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 28DPR1546Z FRANCISCO VILLA CCT: 28DPR1845Y PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0764Q PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0496L VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1899B BERNABE SOSA CCT: 28DPR0811A PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT:28KPR0410P FRANCISCO SARABIA TINOCO CCT: 28DPR0090L PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR1243P VENUSTIANO CARRANZA CCT: 28DPR1305B GRAL LAZARO CARDENAS CCT: 28DPR1308Z HIMNO NACIONAL CCT: 28DPR1494K PROF ALBERTO VILLASANA ORTIZ CCT: 28DPR2382N ALVARO GALVEZ Y FUENTES CCT: 28DTV0011H PROF ABEL RAMIREZ RAMIREZ CCT: 28DTV0158A ERMILO ABREU GÓMEZ CCT: 28DES0055Z EMILIO RODRIGUEZ ALVAREZ CCT: 28DTV0263L LUCIO BLANCO CCT: 28DTV0005X CARMEN SERDAN CCT: 28DES0058W ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO CCT: 28DES0074N PROF CARLOS TREVINO RODRIGUEZ CCT: 28DTV0292G VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1899B BERNABE SOSA CCT: 28DPR0811A PROFA TIMOTEA CASTANEDA CCT: 28DPR1070E PROF LEONARDO GARZA DE LA CRUZ CCT: 28DPR0777KAuditorio Santander Jiménez, TamaulipasHorario 9:00 horasNUEVO SANTANDER CCT: 28DPR0399Z VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1087E LIC BENITO JUAREZ CCT: 28DPR1230B INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO CCT: 28DPR2343L PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0370E PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT:28KPR0378X EMILIANO ZAPATA CCT: 28DPR1640E LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1491N MARIA JOVITA CABALLERO CCT: 28DES0018V PROF MELITON GALLEGOS VELIZ CCT: 28DML0023W AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON CCT: 28DST0066XAuditorio Villa Mainero en TamaulipasHorario 13:00 horasPROF MATIAS S CANALES CCT: 28DPR0441Z PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0654K PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0158L PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0397L JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 28DPR0434P TRIUNFO DEL CAMPESINO CCT: 28DPR0437M JOSE GUADALUPE MAINERO CCT: 28DPR0439K AGUSTIN MELGAR CCT: 28DPR0440ZOficina de Becas Bienestar en Matamoros, TamaulipasHorario 9:00 horasFRIDA KAHLO CCT: 28DPR0100B ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0108U ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0109T ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0113F IGNACIO M ALTAMIRANO CCT: 28DPR0406T Matamoros, TamaulipasSEDE: ESCUELA GUADALUPE VICTORIAESCUELA GUADALUPE VICTORIA CCT: 28DPR0596A Horario: 10:00 horasPolyforum de Nuevo LaredoHorario 9:00 horasGRAL SIMON BOLIVAR CCT: 28DPR0788Q JUAN ALVAREZ CCT: 28DPR0790E PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CCT: 28DPR0802T LIC ALFREDO V BONFIL CCT: 28DPR0938G PROF MARTIN M HERRERA NUM 2 CCT: 28DPR0978H DONACIANO ECHAVARRIA NUM 2 CCT: 28DPR1026R LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1360V CORLA MA DE JESUS DE LA ROSA CCT: 28DPR1372Z JOSE MARIA MORELOS CCT: 28DPR1373ZHorario 14:00 horasVICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1374Y CARMEN U DE RENDON CCT: 28DPR1401E PROF GRACIANO SANCHEZ ROMO CCT: 28DPR1407Z NIÑOS HEROES CCT: 28DPR14660 RICARDO FLORES MAGON CCT: 28DPR1485C HEROES FERROCARRILEROS CCT:28DPR1517E LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1588Z PROF EUGENIO VILLARREAL V CCT: 28DPR16052 PROFA DORA GALLEGOS ESCALANTE CCT: 28DPR1626L LEONA VICARIO CCT: 28DPR1627K MELCHOR OCAMPO CCT: 28DPR1641D CP HORACIO GARZA GARZA CCT: 28DPR1650L MARIANO AZUELA CCT: 28DPR1665N Padilla, TamaulipasHorario: 9:00 horas Sede: CONRADO CASTILLOESCUELA CONRADO CASTILLO CCT: 28DPR0732O Horario: 10:30 horas Sede: MARTIR DE CHINAMECAESCUELA MARTIR DE CHINAMECA CCT: 28DPR0734M Aldama, TamaulipasHorario 9:00 horas Sede: ESCUELA ENRIQUE C REBSAMENENRIQUE C REBSAMEN CCT: 28DPR02592 MARGARITA HUERTA CCT: 28DPR0025L PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0009D EMILIO PORTES GIL CCT: 28DML0036Z EMILIO PORTES GIL CCT: 28DPR0081D LIC JOSE MA PINO SUAREZ CCT: 28DPR09880 PROF ALFREDO PENICHE EROSA CCT: 28DPR1675U Villagran, TamaulipasHorario: 10:00 horas Sede: CUAUHTÉMOCBENITO JUAREZ CCT: 28DPR1198J PROF ZENON ARAUJO CCT: 28DPR1771X ALMA CAMPESINA CCT: 28DPR1179V PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR06801 CUAUHTÉMOC CCT: 28DPR1418EAltamira, TamaulipasHorario 9:00 horas Sede: Salón SUTRANINOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 28DPR08781 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 28DPR1112N PROF PATROCINIO HUERTA CEPEDA CCT: 28DPR0858V DEMOCRACIA CCT: 28DPR0836J MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN CCT: 28DPR1066S MOTOLINIA CCT: 28DPR2207H ESTADO DE TAMAULIPAS CCT: 28DPR2576ASan Fernando, TamaulipasSede: PLANTEL VENUSTIANO CARRANZAVENUSTIANO CARRANZA CCT: 28DPR1545A MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 28DPR1486B JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 28DPR0004Z PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0424S PROF LUCIO GARCIA ZUNIGA CCT: 28DPR2296R PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0048F MARIA DELIA GARZA GUTIÉRREZ CCT: 28DTV0306TCorregidora, QuerétaroSede: ESCUELA EMILIANO ZAPATAESCUELA EMILIANO ZAPATA CCT: 22DPR4358G - Horario 9:00 horas Sede: VALENTIN GÓMEZ FARIASESCUELA VALENTIN GÓMEZ FARIAS CCT: 22DPR0180J - Horario 9:00 horas ESCUELA MELCHOR OCAMPO CCT 22DPR0248Z - Horario 13:00 horas Sede: JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZJOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ CCT: 22DPR0336U - Horario: 13:00 horas CARLOS FUENTES MACIAS CCT: 22DPRO972T - Horario: 13:00 horas Sede: ESCUELA FERNANDO DE TAPIAQUETZALCOATL CCT: 22DES0011H - Horario: 14:00 horas JESUS ROMERO FLORES CCT: 22DES0024L - Horario: 14:00 horas DR. JAIME TORRES BODET CCT: 22DPR0182H - Horario: 14:00 horas Sede: J. GUADALUPE VICTORIAESCUELA J. GUADALUPE VICTORIA CCT 22DPR0897C - Horario 9:00 horas ESCUELA ALFREDO V. BONFIL CCT 22DPR0876Q - Horario 13:00 horas Sede: CARLOS A. CARRILLOESCUELA CARLOS A. CARRILLO CCT 22DPR0928F - Horario 9:00 horas ESCUELA JUAN ANTONIO DE URRUTIA CCT 22DPR0342E - Horario 13:00 horasHorario: 14:00 horas Sede: Polyforum de Nuevo LaredoALVARO OBREGON CCT: 28DPR2017Q GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 28DPR2054U IGNACIO RAMIREZ CCT 28DPR2115R JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DPR2116Q IGNACIO LOPEZ RAYON CCT 280PR2166Y HEROICO COLEGIO MILITAR CCT 28DPR21721 JESUS TERAN PEREDO CCT 28DPR2175F ESCUDO NACIONAL CCT 28DPR2188J LUIS CASTILLO LEDON CCT 28DPR22222 Jalpan de Serra, Querétaro. Sede: Teatro del PuebloHorario 8:00 horas22DPR0003F - JUSTO SIERRA 22DPR0169N - BENITO JUÁREZ 22DPR0376V - MARIANO MATAMOROS 22DPR0422Q - 5 DE MAYO 22DPR0721G - MIGUEL HIDALGO 22DPR0724L - MELCHOR OCAMPO 22DPR0729G - ESCUADRÓN 201 22DPR0736Q - DR. ISMAEL VÁZQUEZ ORTÍZ 22DPR0742A - MIGUEL HIDALGO 22DPR43500- GUILLERMO PRIETO 22DPR4406Z - RAFAEL ORTÍZ GARCÍA 22KPR0067Z - CURSO COMUNITARIO 22KPR0110Y - CURSO COMUNITARIO 22KPR0220D- CURSO COMUNITARIOHorario 13:00 horas22DPR06220 - JOSÉ MARÍA MORELOS 22DPR0649V - RICARDO LANDAVERDE 22DPR4353L - AGUSTÍN MELGAR 22DPR4376W - VICENTE GUERRERO 22DPR4444C - VENUSTIANO CARRANZA 22DML0020E - CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BICENTENARIO 22DPR0166Q - IGNACIO ZARAGOZA 22DPR0314I- CARLOS A. CARRILLO 22DPR0605Y - NIÑOS HÉROES 22DPR0613G - CINCO DE MAYOTlaquepaque, JaliscoEscuela Primaria Antonio Álvarez Esparza CCT 14EPR1505W. Horario 13:00 horasHorario: 09:00 horasSOLIDARIDAD CCT 28DPR2228U GUADALUPE GONZALEZ GUTIERREZ CCT 28DPR2245K ADALBERTO J ARGUELLES CCT 28DPR2246J PROF DAGOBERTO MARTINEZ ESCAMILLA CCT 28DPR2325W JAIME TORRES BODET CCT 28DPR2352T PROF BENITO LOPEZ RAMOS CCT 28DPR2360B PROFA REBECA GOMEZ DE LA CRUZ CCT 28DPR2365X PROF JESUS LASCARI RAMOS CCT 28DPR2369THorario: 14:00 horasCP RUPERTO VILLARREAL MONTEMAYOR CCT 28DPR23701 ANTONIO VELEZ CASTRO CCT 28DPR2392U PROF REGINALDO ELIZONDO GARZA CCT 28DPR2393T INDEPENDENCIA NACIONAL CCT 28DPR2394S 20 DE NOVIEMBRE CCT 28DPR2401L MANUELA MEDINA CCT 28DPR2403J FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CCT 28DPR2405H PROFA SILVIA GARZA CANALES CCT 28DPR2409D BENJAMIN GALVAN MAYTORENA CCT 28DPR2419K DOROTEO ARANGO CCT 28DPR2420ZSede: Polyforum de Nuevo Laredo en TamaulipasHorario 9:00 horasOCTAVIO PAZ CCT 28DPR2429R PROF JESUS DEL ANGEL ACEVEDO RODRIGUEZ CCT 28DPR2438Z ANTONIO ELEODORO VELEZ CASTRO CCT 28DPR2451T GUADALUPE MAINERO JUAREZ CCT 28DPR2462Z BICENTENARIO JUARISTA CCT 28DPR2466V GABRIEL SALDIVAR SILVA CCT 28DPR2473E PUERTA DE LAS AMERICAS CCT 28DPR2477A PROF SOLON MARTINEZ SALAZAR CCT 28DPR2479Z JUAN N MANCILLAS CANTU CCT 28DPR2485JHorario 14:00 horasEUSEBIO SALAS PERALTA CCT 28DPR2487H SAN AGUSTIN DE LAREDO CCT 28DPR2489F ARTURO DE LUNA MENCHACA CCT 28DPR2528R MIGUEL ALEMAN VALDES CCT 28DPR2580N FRIDA KAHLO CCT 28DPR2582L RODOLFO TORRE CANTU CCT 28DPR2583K MARIA ANTONIA SANCHEZ DE SERRATOS CCT 28DPR2584J GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT 28DPR2592SRío Bravo, GuanajuatoALBERTO CARRERA TORRES CCT 28DPR2064A. Horario 9:00 horas IGNACIO JOSE ALLENDE CCT 28DPR0797Y. Horario: 13:00 horas23 DE MAYO:Sede: Polyforum de Nuevo LaredoHorario 8:00 horasJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DPR1106S PEDRO JOSE MENDEZ CCT 28DPR2174G FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 28DP92476Z RICARDO FLORES MAGON CCT 28DPR1989GHorario 13:00 horasSALVADOR NOVO CCT 28DPR2514OHorario 14:00 horasPROF FLORENCIO ALVARADO MARTINEZ CCT 28DPR23822 FUNDADORES DE NUEVO LAREDO CCT 28DPR1620S FRANCISCO HERNANDEZ CUESTA CCT 29DPRO4ASI TOMAS SANCHEZ DE LA BARRERA CCT 28DPR2581M PROF COSME PEREZ CCT 28DPRO70OW CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 CCT 28DPR2501TOficinas de Becas Bienestar de MatamorosHorario: 9:00 horasPROF FILEMON SALAZAR JARAMILLO CCT 28DPR2324X PROFA JULIA GARCIA ECHAVARRIA CCT 28DPR2337A PROF CID MARIO OROZCO SANCHEZ CCT 28DPR2388H VIRGINIA ABIGAIL GARZA LOPEZ CCT 28DPR2443K FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 28DPR0459YLos adultos responsables deben presentarse en la sede asignada con un expediente completo para evitar contratiempos durante el proceso de entrega. El Banco del Bienestar exige una copia de la identificación oficial vigente, el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. Además, el tutor necesita entregar copias legibles del acta de nacimiento y la CURP del estudiante beneficiario. Los funcionarios rechazarán cualquier solicitud que presente documentos incompletos, tachaduras o enmendaduras, por lo que resulta vital preparar estas copias con anticipación y presentarlas en un folder ordenado. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar notifica a las familias mediante dos vías principales: los directivos escolares y los canales estatales de WhatsApp. Cada entidad federativa habilitó un chat oficial donde los servidores públicos publican las actualizaciones diarias sobre las rutas de entrega y los posibles cambios de horario. Los tutores que completaron el registro en marzo de 2026 deben ingresar al portal web del programa, buscar el folio de su hijo y verificar que el estatus aparezca como "activo". Esta confirmación digital representa el pase de entrada indispensable para recoger el apoyo económico en la fecha señalada.JM