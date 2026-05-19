LISTA de primarias que entregan tarjetas de Beca Rita Cetina del 19 al 23 de mayo 2026

El Banco del Bienestar inició la distribución de los plásticos para estudiantes de primaria con un apoyo de dos mil 500 pesos anuales

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

Los padres de familia deben acudir a sedes específicas en Tamaulipas, Querétaro y otros estados con documentación oficial en mano. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancó oficialmente la entrega de las tarjetas para el depósito de la Beca Rita Cetina 2026. Del 19 al 23 de mayo de 2026, los servidores de la nación visitarán planteles específicos para otorgar el plástico a los tutores de millones de estudiantes inscritos en el sistema público. 

Este operativo estratégico busca garantizar que los recursos económicos lleguen directamente a las familias mexicanas antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. Los beneficiarios recibirán dos mil 500 pesos anuales por alumno, un monto que aliviará significativamente los gastos educativos de los hogares y fomentará la permanencia escolar de los menores.

Para esta semana, las autoridades programaron entregas prioritarias en municipios clave de Tamaulipas y Querétaro, estableciendo puntos de encuentro de fácil acceso. 

En Reynosa, por ejemplo, el Auditorio Municipal abrirá sus puertas a las 9:00 horas para recibir a los tutores de escuelas como Simón Rodríguez, Club 2030 Num 2 y La Corregidora. A las 12:00 horas, el mismo recinto atenderá a las comunidades de las primarias Vicente Guerrero y Francisco Villa.

 Mientras tanto, en Querétaro, planteles como Carlos A. Carrillo y J. Guadalupe Victoria operarán como sedes a las 9:00 horas, seguidos por instituciones como Juan Antonio de Urrutia a las 13:00 horas. Los padres deben revisar los carteles informativos en sus respectivas escuelas para confirmar su turno exacto y evitar aglomeraciones innecesarias.

     

Lista COMPLETA de escuelas

  • 19 DE MAYO

Auditorio Municipal de Reynosa, Tamaulipas

Horario 9:00 horas

SIMON RODRIGUEZ CCT: 28DPR1692K
CLUB 2030 NUM 2 CCT: 28DPR0760K
GUMERSINDO GUERRERO GARCIA CCT: 28DES0110B
LA CORREGIDORA CCT: 28DPR1434W
DON HERIBERTO DEANDAR AMADOR CCT: 28DPR1567M
HIMNO NACIONAL CCT: 28DPR0053H
MARIA J GONZALEZ CCT: 28DML00441
PROFA TIMOTEA CASTAÑEDA CCT: 28DPR0768C
JOSE PILAR PALAFOX CCT: 28DPR0783V


Horario 12:00 horas

PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR1149K
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 28DPR1546Z
FRANCISCO VILLA CCT: 28DPR1845Y
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0764Q
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0496L
VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1899B
BERNABE SOSA CCT: 28DPR0811A
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT:28KPR0410P
FRANCISCO SARABIA TINOCO CCT: 28DPR0090L
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR1243P
VENUSTIANO CARRANZA CCT: 28DPR1305B
GRAL LAZARO CARDENAS CCT: 28DPR1308Z
HIMNO NACIONAL CCT: 28DPR1494K
PROF ALBERTO VILLASANA ORTIZ CCT: 28DPR2382N
ALVARO GALVEZ Y FUENTES CCT: 28DTV0011H
PROF ABEL RAMIREZ RAMIREZ CCT: 28DTV0158A
ERMILO ABREU GÓMEZ CCT: 28DES0055Z
EMILIO RODRIGUEZ ALVAREZ CCT: 28DTV0263L
LUCIO BLANCO CCT: 28DTV0005X
CARMEN SERDAN CCT: 28DES0058W
ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO CCT: 28DES0074N
PROF CARLOS TREVINO RODRIGUEZ CCT: 28DTV0292G
VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1899B
BERNABE SOSA CCT: 28DPR0811A
PROFA TIMOTEA CASTANEDA CCT: 28DPR1070E
PROF LEONARDO GARZA DE LA CRUZ CCT: 28DPR0777K

Auditorio Santander Jiménez, Tamaulipas

Horario 9:00 horas

NUEVO SANTANDER CCT: 28DPR0399Z
VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1087E
LIC BENITO JUAREZ CCT: 28DPR1230B
INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO CCT: 28DPR2343L
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0370E
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT:28KPR0378X
EMILIANO ZAPATA CCT: 28DPR1640E
LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1491N
MARIA JOVITA CABALLERO CCT: 28DES0018V
PROF MELITON GALLEGOS VELIZ CCT: 28DML0023W
AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON CCT: 28DST0066X


Auditorio Villa Mainero en Tamaulipas

Horario 13:00 horas

PROF MATIAS S CANALES CCT: 28DPR0441Z
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0654K
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0158L
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0397L
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 28DPR0434P
TRIUNFO DEL CAMPESINO CCT: 28DPR0437M
JOSE GUADALUPE MAINERO CCT: 28DPR0439K
AGUSTIN MELGAR CCT: 28DPR0440Z


Oficina de Becas Bienestar en Matamoros, Tamaulipas

Horario 9:00 horas

FRIDA KAHLO CCT: 28DPR0100B
ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0108U
ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0109T
ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0113F
IGNACIO M ALTAMIRANO CCT: 28DPR0406T
Matamoros, Tamaulipas

SEDE: ESCUELA GUADALUPE VICTORIA

ESCUELA GUADALUPE VICTORIA CCT: 28DPR0596A 

Horario: 10:00 horas


Polyforum de Nuevo Laredo

Horario 9:00 horas

GRAL SIMON BOLIVAR CCT: 28DPR0788Q
JUAN ALVAREZ CCT: 28DPR0790E
PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CCT: 28DPR0802T
LIC ALFREDO V BONFIL CCT: 28DPR0938G
PROF MARTIN M HERRERA NUM 2 CCT: 28DPR0978H
DONACIANO ECHAVARRIA NUM 2 CCT: 28DPR1026R
LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1360V
CORLA MA DE JESUS DE LA ROSA CCT: 28DPR1372Z
JOSE MARIA MORELOS CCT: 28DPR1373Z


Horario 14:00 horas

VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1374Y
CARMEN U DE RENDON CCT: 28DPR1401E
PROF GRACIANO SANCHEZ ROMO CCT: 28DPR1407Z
NIÑOS HEROES CCT: 28DPR14660
RICARDO FLORES MAGON CCT: 28DPR1485C
HEROES FERROCARRILEROS CCT:28DPR1517E
LEYES DE REFORMA  CCT: 28DPR1588Z
PROF EUGENIO VILLARREAL V CCT: 28DPR16052
PROFA DORA GALLEGOS ESCALANTE CCT: 28DPR1626L
LEONA VICARIO CCT: 28DPR1627K
MELCHOR OCAMPO CCT: 28DPR1641D
CP HORACIO GARZA GARZA CCT: 28DPR1650L
MARIANO AZUELA CCT: 28DPR1665N
Padilla, Tamaulipas

Horario: 9:00 horas Sede: CONRADO CASTILLO

ESCUELA CONRADO CASTILLO CCT: 28DPR0732O
Horario: 10:30 horas Sede: MARTIR DE CHINAMECA

ESCUELA MARTIR DE CHINAMECA CCT: 28DPR0734M
Aldama, Tamaulipas

Horario 9:00 horas Sede: ESCUELA ENRIQUE C REBSAMEN

ENRIQUE C REBSAMEN CCT: 28DPR02592
MARGARITA HUERTA CCT: 28DPR0025L
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0009D
EMILIO PORTES GIL CCT: 28DML0036Z
EMILIO PORTES GIL CCT: 28DPR0081D
LIC JOSE MA PINO SUAREZ CCT: 28DPR09880
PROF ALFREDO PENICHE EROSA CCT: 28DPR1675U
Villagran, Tamaulipas

Horario: 10:00 horas Sede: CUAUHTÉMOC

BENITO JUAREZ CCT: 28DPR1198J
PROF ZENON ARAUJO CCT: 28DPR1771X
ALMA CAMPESINA CCT: 28DPR1179V
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR06801
CUAUHTÉMOC CCT: 28DPR1418E


Altamira, Tamaulipas

Horario 9:00 horas Sede: Salón SUTRA

NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 28DPR08781
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 28DPR1112N
PROF PATROCINIO HUERTA CEPEDA CCT: 28DPR0858V
DEMOCRACIA CCT: 28DPR0836J
MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN CCT: 28DPR1066S
MOTOLINIA CCT: 28DPR2207H
ESTADO DE TAMAULIPAS CCT: 28DPR2576A


San Fernando, Tamaulipas

Sede: PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA

VENUSTIANO CARRANZA CCT: 28DPR1545A
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 28DPR1486B
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 28DPR0004Z
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0424S
PROF LUCIO GARCIA ZUNIGA CCT: 28DPR2296R
PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0048F
MARIA DELIA GARZA GUTIÉRREZ CCT: 28DTV0306T


Corregidora, Querétaro

Sede: ESCUELA EMILIANO ZAPATA

ESCUELA EMILIANO ZAPATA CCT: 22DPR4358G - Horario 9:00 horas
Sede: VALENTIN GÓMEZ FARIAS

ESCUELA VALENTIN GÓMEZ FARIAS CCT: 22DPR0180J - Horario 9:00 horas
ESCUELA MELCHOR OCAMPO CCT 22DPR0248Z - Horario 13:00 horas
Sede: JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ

JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ CCT: 22DPR0336U - Horario: 13:00 horas
CARLOS FUENTES MACIAS CCT: 22DPRO972T - Horario: 13:00 horas
Sede: ESCUELA FERNANDO DE TAPIA

QUETZALCOATL CCT: 22DES0011H - Horario: 14:00 horas
JESUS ROMERO FLORES CCT: 22DES0024L - Horario: 14:00 horas
DR. JAIME TORRES BODET CCT: 22DPR0182H - Horario: 14:00 horas
Sede: J. GUADALUPE VICTORIA

ESCUELA J. GUADALUPE VICTORIA CCT 22DPR0897C - Horario 9:00 horas
ESCUELA ALFREDO V. BONFIL CCT 22DPR0876Q - Horario 13:00 horas
Sede: CARLOS A. CARRILLO

ESCUELA CARLOS A. CARRILLO CCT 22DPR0928F - Horario 9:00 horas
ESCUELA JUAN ANTONIO DE URRUTIA CCT 22DPR0342E - Horario 13:00 horas

  • 20 DE MAYO

Horario: 14:00 horas Sede: Polyforum de Nuevo Laredo

ALVARO OBREGON CCT: 28DPR2017Q
GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 28DPR2054U
IGNACIO RAMIREZ CCT 28DPR2115R
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DPR2116Q
IGNACIO LOPEZ RAYON CCT 280PR2166Y
HEROICO COLEGIO MILITAR CCT 28DPR21721
JESUS TERAN PEREDO CCT 28DPR2175F
ESCUDO NACIONAL CCT 28DPR2188J
LUIS CASTILLO LEDON CCT 28DPR22222
 

Jalpan de Serra, Querétaro. Sede: Teatro del Pueblo

Horario 8:00 horas

22DPR0003F - JUSTO SIERRA
22DPR0169N - BENITO JUÁREZ
22DPR0376V - MARIANO MATAMOROS
22DPR0422Q - 5 DE MAYO
22DPR0721G - MIGUEL HIDALGO
22DPR0724L - MELCHOR OCAMPO
22DPR0729G - ESCUADRÓN 201
22DPR0736Q - DR. ISMAEL VÁZQUEZ ORTÍZ
22DPR0742A - MIGUEL HIDALGO
22DPR43500- GUILLERMO PRIETO
22DPR4406Z - RAFAEL ORTÍZ GARCÍA
22KPR0067Z - CURSO COMUNITARIO
22KPR0110Y - CURSO COMUNITARIO
22KPR0220D- CURSO COMUNITARIO


Horario 13:00 horas

22DPR06220 - JOSÉ MARÍA MORELOS
22DPR0649V - RICARDO LANDAVERDE
22DPR4353L - AGUSTÍN MELGAR
22DPR4376W - VICENTE GUERRERO
22DPR4444C - VENUSTIANO CARRANZA
22DML0020E - CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BICENTENARIO
22DPR0166Q - IGNACIO ZARAGOZA
22DPR0314I- CARLOS A. CARRILLO
22DPR0605Y - NIÑOS HÉROES
22DPR0613G - CINCO DE MAYO


Tlaquepaque, Jalisco

Escuela Primaria Antonio Álvarez Esparza CCT 14EPR1505W. Horario 13:00 horas

  • 21 DE MAYO

Horario: 09:00 horas

SOLIDARIDAD CCT 28DPR2228U
GUADALUPE GONZALEZ GUTIERREZ CCT 28DPR2245K
ADALBERTO J ARGUELLES CCT 28DPR2246J
PROF DAGOBERTO MARTINEZ ESCAMILLA CCT 28DPR2325W
JAIME TORRES BODET CCT 28DPR2352T
PROF BENITO LOPEZ RAMOS CCT 28DPR2360B
PROFA REBECA GOMEZ DE LA CRUZ CCT 28DPR2365X
PROF JESUS LASCARI RAMOS CCT 28DPR2369T


Horario: 14:00 horas

CP RUPERTO VILLARREAL MONTEMAYOR CCT 28DPR23701
ANTONIO VELEZ CASTRO CCT 28DPR2392U
PROF REGINALDO ELIZONDO GARZA CCT 28DPR2393T
INDEPENDENCIA NACIONAL CCT 28DPR2394S
20 DE NOVIEMBRE CCT 28DPR2401L
MANUELA MEDINA CCT 28DPR2403J
FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CCT 28DPR2405H
PROFA SILVIA GARZA CANALES CCT 28DPR2409D
BENJAMIN GALVAN MAYTORENA CCT 28DPR2419K
DOROTEO ARANGO CCT 28DPR2420Z

  • 22 DE MAYO

Sede: Polyforum de Nuevo Laredo en Tamaulipas

Horario 9:00 horas

OCTAVIO PAZ CCT 28DPR2429R
PROF JESUS DEL ANGEL ACEVEDO RODRIGUEZ CCT 28DPR2438Z
ANTONIO ELEODORO VELEZ CASTRO CCT 28DPR2451T
GUADALUPE MAINERO JUAREZ CCT 28DPR2462Z
BICENTENARIO JUARISTA CCT 28DPR2466V
GABRIEL SALDIVAR SILVA CCT 28DPR2473E
PUERTA DE LAS AMERICAS CCT 28DPR2477A
PROF SOLON MARTINEZ SALAZAR CCT 28DPR2479Z
JUAN N MANCILLAS CANTU CCT 28DPR2485J


Horario 14:00 horas

EUSEBIO SALAS PERALTA CCT 28DPR2487H
SAN AGUSTIN DE LAREDO CCT 28DPR2489F
ARTURO DE LUNA MENCHACA CCT 28DPR2528R
MIGUEL ALEMAN VALDES CCT 28DPR2580N
FRIDA KAHLO CCT 28DPR2582L
RODOLFO TORRE CANTU CCT 28DPR2583K
MARIA ANTONIA SANCHEZ DE SERRATOS CCT 28DPR2584J
GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT 28DPR2592S


Río Bravo, Guanajuato

ALBERTO CARRERA TORRES CCT 28DPR2064A. Horario 9:00 horas
IGNACIO JOSE ALLENDE CCT 28DPR0797Y. Horario: 13:00 horas

23 DE MAYO:

Sede: Polyforum de Nuevo Laredo

Horario 8:00 horas

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DPR1106S
PEDRO JOSE MENDEZ CCT 28DPR2174G
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 28DP92476Z
RICARDO FLORES MAGON CCT 28DPR1989G


Horario 13:00 horas

SALVADOR NOVO CCT 28DPR2514O


Horario 14:00 horas

PROF FLORENCIO ALVARADO MARTINEZ CCT 28DPR23822
FUNDADORES DE NUEVO LAREDO CCT 28DPR1620S
FRANCISCO HERNANDEZ CUESTA CCT 29DPRO4ASI
TOMAS SANCHEZ DE LA BARRERA CCT 28DPR2581M
PROF COSME PEREZ CCT 28DPRO70OW
CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 CCT 28DPR2501T


Oficinas de Becas Bienestar de Matamoros

Horario: 9:00 horas

PROF FILEMON SALAZAR JARAMILLO CCT 28DPR2324X
PROFA JULIA GARCIA ECHAVARRIA CCT 28DPR2337A
PROF CID MARIO OROZCO SANCHEZ CCT 28DPR2388H
VIRGINIA ABIGAIL GARZA LOPEZ CCT 28DPR2443K
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 28DPR0459Y

Requisitos indispensables para asegurar tu tarjeta de la Beca Rita Cetina

Los adultos responsables deben presentarse en la sede asignada con un expediente completo para evitar contratiempos durante el proceso de entrega. El Banco del Bienestar exige una copia de la identificación oficial vigente, el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada y un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses. 

Además, el tutor necesita entregar copias legibles del acta de nacimiento y la CURP del estudiante beneficiario. Los funcionarios rechazarán cualquier solicitud que presente documentos incompletos, tachaduras o enmendaduras, por lo que resulta vital preparar estas copias con anticipación y presentarlas en un folder ordenado.

     

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar notifica a las familias mediante dos vías principales: los directivos escolares y los canales estatales de WhatsApp. Cada entidad federativa habilitó un chat oficial donde los servidores públicos publican las actualizaciones diarias sobre las rutas de entrega y los posibles cambios de horario. 

Los tutores que completaron el registro en marzo de 2026 deben ingresar al portal web del programa, buscar el folio de su hijo y verificar que el estatus aparezca como "activo". Esta confirmación digital representa el pase de entrada indispensable para recoger el apoyo económico en la fecha señalada.

