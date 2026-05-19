Martes, 19 de Mayo 2026

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Activan alerta amarilla en CDMX por LLUVIA y GRANIZO: las 9 alcaldías en riesgo

Además del clásico uso del paraguas o el impermeable, la SGIRPC pidió a la población evitar caminar por lugares inundados o con encharcamientos

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

De acuerdo con Protección Civil, en la tarde y noche de hoy 19 de mayo habrá lluvias intensas. SUN/ARCHIVO

De acuerdo con Protección Civil, en la tarde y noche de hoy 19 de mayo habrá lluvias intensas. SUN/ARCHIVO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche de este martes 19 de mayo en nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

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De acuerdo con la SGIRPC, las 9 alcaldías capitalinas en donde se deben extremar precauciones por el temporal fuerte son las siguientes:

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

En esas alcaldías se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:45 de la tarde y las 22:00 horas de hoy.

     

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

JM

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