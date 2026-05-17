Beca Rita Cetina 2026: razones por las que rechazan tu solicitud

Miles de familias quedaron fuera de la Beca Rita Cetina y ya no podrán recibir los 2 mil 500 pesos destinados a útiles y uniformes durante el ciclo escolar 2025-2026. Errores en la CURP, fallas técnicas y registros duplicados dejaron sin apoyo a millones de estudiantes de primaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez confirmaron que el registro para la Beca Rita Cetina cerró el pasado 19 de marzo de 2026 con más de 7 millones 200 mil solicitudes recibidas. Sin embargo, eso no significa que todos los alumnos hayan sido aceptados.

Para miles de familias, el cierre del sistema significó perder definitivamente el apoyo económico de este ciclo escolar. El programa no contempla una segunda etapa de registro ni periodos extraordinarios para quienes tuvieron problemas durante el trámite.

Las cinco razones que cancelan la beca definitivamente

Las autoridades federales establecieron cinco causas por las que un estudiante puede quedar fuera del padrón sin posibilidad de recuperar el beneficio durante el ciclo vigente.

La primera es la entrega de documentos falsos. Si el sistema detecta inconsistencias en actas de nacimiento, comprobantes de domicilio o constancias escolares al cruzar datos con el Registro Nacional de Población (RENAPO), el expediente se cancela automáticamente.

Otra causa frecuente es la duplicidad con otros programas federales. La beca no puede combinarse con apoyos como la Beca Benito Juárez, por lo que el sistema elimina uno de los registros cuando detecta coincidencias.

También existe la posibilidad de una renuncia voluntaria del tutor. Este trámite debe hacerse por escrito y elimina cualquier pago pendiente o retroactivo. Además, el apoyo termina cuando el estudiante concluye la educación básica y no se registra en el siguiente grado dentro del sistema público.

Finalmente, en caso de fallecimiento del beneficiario, la beca no puede transferirse a hermanos ni familiares, ya que está ligada directamente a la CURP del alumno.

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Saturación del portal y fallas técnicas afectaron registros

Uno de los mayores problemas durante el proceso fue la saturación del portal becaritacetina.gob.mx. Miles de tutores intentaron ingresar al mismo tiempo durante los primeros días del registro, provocando caídas constantes y lentitud en el sistema.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, reconoció las fallas y recomendó realizar el trámite en horarios de menor tráfico , principalmente durante la madrugada o por las noches.

A esto se sumaron problemas con Llave MX, el sistema obligatorio de autenticación para acceder al portal. Usuarios reportaron contraseñas que no se guardaban, códigos de verificación que nunca llegaban y cierres inesperados de sesión mientras validaban su identidad.

También hubo complicaciones al subir documentos digitalizados. Muchos archivos fueron rechazados por exceder el tamaño permitido, tener baja calidad o dañarse durante la carga.

En comunidades rurales con internet inestable, algunos tutores tuvieron que reiniciar el trámite varias veces porque la plataforma eliminaba la información ya capturada.

El error más común: una CURP mal escrita

Uno de los principales motivos de rechazo fue escribir incorrectamente la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante o del tutor. Un solo carácter equivocado dentro de los 18 dígitos provocaba el rechazo automático del sistema durante la validación.

Según explicó Julio León, todos los tutores deben contar con una CURP certificada, es decir, aquella que incluye la leyenda “Verificada por el Registro Civil”.

Además de la CURP, otros errores frecuentes fueron:

Nombres con acentos o caracteres especiales no reconocidos por el sistema.

Fechas de nacimiento incorrectas.

Números telefónicos inactivos.

Comprobantes de domicilio vencidos.

Direcciones distintas a las registradas ante la autoridad educativa estatal.

Confusión con “Mi Beca para Empezar” generó duplicados

En enero de 2026, estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria que recibían el apoyo Mi Beca para Empezar del Gobierno de la Ciudad de México fueron integrados automáticamente a la Beca Rita Cetina.

El problema fue que muchas familias no entendieron cómo funcionaría la transición y volvieron a registrarse manualmente. Esto generó expedientes duplicados que el sistema canceló de oficio.

Para estudiantes de primero a tercero de primaria sí era obligatorio realizar un nuevo registro entre el 2 y el 19 de marzo. Quienes no completaron el trámite en ese periodo perdieron el acceso al apoyo durante el ciclo 2025-2026.

Para atención directa, el Centro de Atención para el Bienestar mantiene disponible el número 079 las 24 horas y ofrece servicio en lenguas como Mazateco, Mixteco, Náhuatl y Zapoteco.

La SEP también habilitó las líneas 55 3601 7599 y 800 288 6688 de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas.

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