Dos personas sin vida y 18 heridos fue el saldo de un accidente registrado durante la noche de ayer, lunes 18 de mayo del 2026, luego de que una camioneta que transportaba peregrinos cayó a un barranco en la localidad de Tenango , en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo.

Según se dio a conocer, el incidente ocurrió en las inmediaciones del puente que conduce a Tenango, donde un vehículo particular de doble cabina que trasladaba peregrinos aparentemente se quedó sin frenos , lo que ocasionó la pérdida de control de la unidad.

A través de un video que circula en redes sociales, se escucha a un hombre señalar que se habían quedado sin frenos, mientras que personas al fondo del barranco gritaban pidiendo ayuda.

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¿Qué se sabe de las víctimas del accidente de una camioneta en Hidalgo?

En el lugar se confirmó la muerte de dos hombres identificados como Nereo Guerrero, de 45 años, y Nicasio Guerrero, de 37 años de edad , ambos originarios del barrio Santa Cruz, en Tenango.

Elementos de distintas corporaciones de emergencia y voluntarios acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, en tanto que fue necesario el traslado de varios de los lesionados a diversas clínicas de la región, debido a la gravedad de sus heridas.

También se dio a conocer que se iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

JM