La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció una nueva normativa que impactará directamente a millones de usuarios en todo México. Esta disposición oficial exige que cada ciudadano realice el registro obligatorio de su dispositivo móvil, vinculando su línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El objetivo principal de esta medida gubernamental es crear padrones confiables, administrados por las compañías telefónicas, que asocien cada celular en uso a una identidad, mitigando así delitos como la extorsión y el fraude telefónico. La fecha límite para cumplir con este trámite es el próximo 30 de junio, y quienes no lo completen en tiempo y forma enfrentarán severas restricciones en su conectividad diaria, afectando su comunicación personal y laboral.

¿Qué pasará con mi línea telefónica si no vinculo mi celular con mi CURP?

La consecuencia inmediata de no acatar esta disposición gubernamental será la suspensión temporal del servicio a partir del 1 de julio de 2026. Los usuarios que no hayan completado el proceso de validación de identidad perderán el acceso a las funciones básicas de comunicación que ofrecen las compañías operadoras en el país.

Esto significa que quedará inhabilitada la capacidad de realizar y recibir llamadas convencionales, así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS). De esta manera, el dispositivo quedará prácticamente incomunicado para las interacciones cotidianas.

Además de la restricción en las llamadas y los mensajes de texto, la penalización se extenderá al uso de los datos móviles. Sin la vinculación de la identidad oficial, los usuarios no podrán navegar por internet, utilizar aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, ni acceder a sus redes sociales o correos electrónicos a través de la red de su proveedor de telecomunicaciones.

La consecuencia inmediata de no acatar esta disposición gubernamental será la suspensión temporal del servicio a partir del 1 de julio de 2026. ESPECIAL/CRT

La pérdida de este servicio representa un obstáculo significativo, ya que la mayor parte de las actividades digitales modernas, incluyendo operaciones bancarias y laborales, dependen de una conexión constante, la cual quedará bloqueada hasta que se regularice la situación del usuario ante las autoridades correspondientes.

Estas son las únicas llamadas que podrás realizar si omites el registro de tu celular

A pesar de la severidad de estas restricciones operativas, la normativa contempla ciertas excepciones fundamentales para garantizar la seguridad e integridad física de las personas. Durante el periodo de suspensión de la línea, los dispositivos mantendrán habilitada la función para contactar exclusivamente a números de emergencia y de atención ciudadana.

Los usuarios podrán comunicarse sin restricciones con el 911 para emergencias médicas o de seguridad y el 089 para realizar denuncias anónimas, además de tener acceso a las líneas de soporte técnico de su propio operador telefónico.

Cabe aclarar que la suspensión de los servicios de telecomunicación no exime al usuario de sus responsabilidades financieras y contractuales. Por lo tanto, si una persona cuenta con un plan tarifario de pospago o se encuentra pagando un equipo inteligente a meses, deberá continuar cubriendo las cuotas correspondientes de manera puntual y sin interrupciones.

Pasos para el registro de tu celular y proteger tu línea telefónica

Para evitar este escenario adverso y mantener todos los servicios activos sin contratiempos, es fundamental realizar el trámite antes de que concluya el plazo establecido por la ley.

El procedimiento ha sido diseñado para ser accesible a toda la población y puede llevarse a cabo a través de los canales oficiales de las distintas empresas de telecomunicaciones que operan en el territorio nacional, tales como Telcel, AT&T, Movistar, entre otras operadoras virtuales.

Los usuarios tienen la opción de acudir físicamente a los centros de atención a clientes o utilizar las plataformas digitales habilitadas por el gobierno y los proveedores, donde únicamente se requiere ingresar el número a vincular y el documento de identidad oficial para completar la validación de manera exitosa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

