¿Habrá puente el 15 de mayo? La SEP aclara si hay clases ese día

El mes de mayo es ampliamente conocido en México por sus múltiples días de asueto, y tras haber concluido las conmemoraciones cívicas de principios de mes, como la del 5 de mayo, la atención de padres de familia y alumnos se centra ahora en el próximo 15 de mayo. En el marco de la celebración del Día del Maestro, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido información oficial para aclarar si habrá suspensión de actividades académicas en las escuelas de educación básica de todo el país.

Esta fecha siempre genera altas expectativas en las plataformas digitales y redes sociales sobre la posibilidad de un fin de semana largo que permita a las familias descansar.

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¿Qué dice la Secretaría de Educación Pública sobre el 15 de mayo?

El calendario oficial del ciclo escolar vigente muestra que el 15 de mayo está marcado de manera oficial como un día de suspensión de labores docentes. Esto significa que los estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que asistir a las aulas, permitiendo que el personal docente disfrute de su día conmemorativo sin tener que cumplir con sus actividades regulares frente a grupo.

Al caer esta importante fecha en día viernes durante este año 2026, se genera automáticamente un fin de semana largo para toda la comunidad estudiantil de educación básica.

Este periodo de descanso continuo comenzará el mismo viernes y se extenderá durante el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, reanudando las clases con total normalidad hasta el lunes 18 de mayo. Por lo tanto, se confirma de manera oficial la existencia de un puente escolar que beneficiará a millones de alumnos en el territorio nacional, brindando una pausa en la recta final del ciclo escolar.

El origen del Día del Maestro y su impacto en el calendario escolar

La conmemoración del Día del Maestro en la República Mexicana tiene sus raíces históricas en el año 1917, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza decretó esta fecha específica para honrar la invaluable labor de los educadores.

Desde aquel momento, el 15 de mayo se ha consolidado como una de las fechas más emblemáticas dentro del sistema educativo mexicano. La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce anualmente el esfuerzo, la vocación y la dedicación de los profesores, otorgándoles este día libre como una muestra de agradecimiento institucional por su contribución fundamental al desarrollo integral del país.

Próximos descansos tras el 15 de mayo, según la SEP

Una vez que haya concluido el esperado puente del Día del Maestro, el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla todavía más días de descanso para los alumnos antes de que finalice el presente mes.

Como ya es una costumbre establecida en el sistema educativo, el último viernes de mayo se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta reunión mensual, que congrega a docentes y directivos para evaluar y planear estrategias pedagógicas, implica que los estudiantes no acudirán a las escuelas, generando así un nuevo fin de semana largo.

Para este año 2026, la sesión del Consejo Técnico Escolar está programada de manera oficial para el viernes 29 de mayo. De esta manera, los alumnos de educación básica disfrutarán de otro periodo de descanso consecutivo que abarcará desde ese viernes hasta el domingo 31 de mayo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

