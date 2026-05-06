La celebración del Día de las Madres en México está a pocos días de distancia, lo que ha provocado que en diversos medios digitales se difunda información sobre un supuesto pago extra dirigido a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Este programa social, implementado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa uno de los principales apoyos para mujeres de 60 a 64 años de edad, ya que entrega de forma directa un pago de 3 mil 100 pesos cada dos meses. Sin embargo, con el objetivo de aprovecharse de las derechohabientes, los estafadores han desarrollado técnicas de fraude cada vez más sofisticadas, por lo que las autoridades llaman a estar alerta.

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Autoridades desmienten bono para beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Ante la difusión en redes sociales y servicios de mensajería de un bono de 2 mil 550 pesos que supuestamente entregaría el programa con motivo del Día de las Madres, la Secretaría del Bienestar, a través de su canal de difusión en WhatsApp, aclaró que esta información es falsa, se trata de un fraude y no corresponde de ninguna forma a la Pensión Mujeres Bienestar.

En este contexto, la dependencia encargada de gestionar los programas sociales del gobierno federal recomienda no hacer clic en enlaces con promesas de bonos ni proporcionar datos personales, evitar acceder a sitios que no tengan el dominio gob.mx e ignorar solicitudes de pago para gestionar el registro a la pensión, ya que se trata de un fraude.

Asimismo, llamó a todas las beneficiarias a informarse a través de los canales oficiales de comunicación, los cuales incluyen la página web de Programas para el Bienestar (https://programasparaelbienestar.gob.mx/ ) y las redes sociales de la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Con el objetivo de aprovecharse de las derechohabientes, los estafadores han desarrollado técnicas de fraude cada vez más sofisticadas. ESPECIAL

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

La entrega de recursos correspondiente al tercer bimestre del año (mayo-junio) de distintos programas sociales, incluida la Pensión Mujeres Bienestar, se encuentra en curso, lo que puede generar mayor confusión entre las beneficiarias que han recibido este tipo de mensajes fraudulentos.

Para evitar riesgos, aquí te compartimos el calendario oficial de pagos para este mes:

Lunes 4 de mayo: A

Martes 5 de mayo: B

Miércoles 6 de mayo: C

Jueves 7 de mayo: C

Viernes 8 de mayo: D, E, F

Lunes 11 de mayo: G

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar mayo 2026. ESPECIAL

Recomendaciones para recibir el pago de la Pensión Mujeres Bienestar este mes de mayo

Como parte de las recomendaciones para recibir el pago de la Pensión Mujeres Bienestar este mes de mayo, se sugiere descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Esta herramienta digital, gratuita y fácil de usar, permite a las usuarias consultar su saldo desde la comodidad de su hogar, evitando traslados innecesarios.

Además, es importante recordar que la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otra tarjeta de débito respaldada por las principales redes de pago. Esto significa que las beneficiarias no están obligadas a retirar todo su dinero en efectivo el mismo día del depósito.

Pueden utilizar su tarjeta para pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia o para cubrir servicios básicos.

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MB

