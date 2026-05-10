Desde el 1 de julio, los patines y bicicletas eléctricas de alta velocidad nuevos que se comercialicen en CDMX deben ser emplacados y registrados como parte de la nueva regulación del Gobierno

La movilidad urbana se transforma radicalmente, pues el emplacado de todo patín y bicicleta eléctrica que supere los 25 kilómetros por hora (25 km/h) ya es una realidad oficial en la Ciudad de México . Tras meses de debate público y quejas de peatones por la circulación desordenada en banquetas, el gobierno capitalino ha decidido poner orden definitivo. Esta medida histórica busca integrar a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) al ecosistema vial formal, garantizando que sus usuarios asuman las mismas responsabilidades que los motociclistas o conductores, marcando un antes y un después en la cultura vial.

¿Por qué se implementa esta nueva regulación vial?

El origen de esta normativa se remonta a las recientes reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México, las cuales otorgaron un plazo para modificar el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad.

Durante años, estos vehículos ligeros operaron en un vacío legal, exentos de las leyes de vialidad por no considerarse del mismo alcance que un auto, lo que generó fricciones constantes con automovilistas y transeúntes.

Ahora, estos transportes de baja velocidad dejan de ser vistos como simples juguetes para ser reconocidos legalmente como vehículos motorizados que requieren supervisión, control y un registro oficial para circular de manera segura por las calles capitalinas.

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¿Quiénes anunciaron la medida y cuándo entra en vigor?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue la encargada de presentar formalmente los nuevos lineamientos del Reglamento de Tránsito, acompañada por Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Las autoridades confirmaron que, a partir del 1 de julio de este 2026, todos los vehículos nuevos de este tipo que se comercialicen en la capital tendrán la obligación ineludible de salir de la tienda ya con sus placas instaladas . Para lograr esto, las empresas privadas dedicadas a la venta de estos transportes asumirán la responsabilidad de entregar las placas al momento de la compra, facilitando el trámite a los nuevos usuarios y asegurando que ningún vehículo de reciente adquisición circule en la irregularidad.

Para que esta transición no te tome por sorpresa, aquí te presentamos los puntos clave que debes conocer sobre el nuevo proceso de registro:

Identifica tu vehículo : La regla aplica si tu transporte tiene dos o más ruedas, cuenta con un acelerador independiente y supera los 25 km/h.

: La regla aplica si tu transporte tiene dos o más ruedas, cuenta con un acelerador independiente y supera los 25 km/h. Fechas para dueños actuales : Si ya tienes uno de estos vehículos en casa, tu periodo de regularización será del 1 de julio al 20 de noviembre.

: Si ya tienes uno de estos vehículos en casa, tu periodo de regularización será del 1 de julio al 20 de noviembre. Compra segura : Exige a la tienda que te entregue el vehículo con sus placas correspondientes si lo adquieres después del 1 de julio.

: Exige a la tienda que te entregue el vehículo con sus placas correspondientes si lo adquieres después del 1 de julio. Evita sanciones: Mantente atento a los canales oficiales de la Semovi para conocer los requisitos exactos del trámite físico y digital.

Esta iniciativa, pionera a nivel nacional, posiciona a la capital del país como un referente en la gestión de la micromovilidad urbana. Al exigir un registro formal, las autoridades no solo responden a una demanda ciudadana, sino que también sientan las bases para futuras implementaciones , como la posible exigencia de licencias especiales o seguros obligatorios que aún se encuentran en fase de propuesta.

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