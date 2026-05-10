La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje desde sus redes sociales para las madres de México este 10 de mayo.

La Mandataria decidió conmemorar el Día de las Madres y deseó " de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen ".

Mensaje de la Presidenta para las madres de México. X / @Claudiashein

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Tiempo de reconocer a las madres mexicanas

La Presidenta compartió que desea que la felicidad sembrada por las madres de México regrese a ellas "multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman".

Además, declaró que es tiempo de reconocer el trabajo que ellas desempeñan todos los días para el cuidado del hogar y la familia, pues son acciones que sostienen y fomentan la construcción de "un México más justo y más feliz para todas".

Por último, la Mandataria envió un abrazo grande a todas las madres mexicanas.

Morena se une a la celebración

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también compartió una felicitación a las madres mexicanas desde sus redes sociales.

El partido declaró que la Pensión Mujeres Bienestar " es un reconocimiento a toda una vida de trabajo en el hogar y al cuidado de la familia ". Además, enlistó todos los programas sociales que fueron promovidos por el Gobierno de México en favor de mejores condiciones de vida para las madres de México, entre los que se encuentran:

Programa para Mujeres Trabajadoras.

El Sistema Progresivo de Cuidados.

Los centros de Educación y Ciudado Infantil (CECI).

Vivienda para el Bienestar.

Salud Casa por Casa.

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FF