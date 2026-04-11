El luchador originario de San Luis Potosí, Alberto del Río, conocido como "El Patrón", recuperó su libertad este sábado 11 de abril del 2026 después de presentarse ante un juez de control y cumplir con el pago de un millón de pesos como parte de un acuerdo legal, tras haber sido señalado por una presunta agresión en contra de su pareja.

De acuerdo con los primeros informes, el proceso en contra de "El Patrón" tomó un giro luego de que la víctima le otorgara el perdón , lo que permitió concretar un arreglo entre las partes.

Como resultado, Alberto del Río pudo abandonar la cárcel una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

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¿Qué se sabe de la nueva acusación que surgió contra "El Patrón"?

El caso de Alberto del Río que dejó a más de una persona con la boca abierta tuvo su origen tras una llamada de emergencia al 911 en la que se reportó un incidente dentro de un domicilio en San Luis Potosí, donde se detectaron lesiones visibles en la pareja del atleta.

A partir de este hecho, la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias pertinentes.

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Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer de manera detallada los términos completos del acuerdo alcanzado ni si existen medidas adicionales derivadas del caso.

Tras finalizar la audiencia ante el juez de control, se ordenó la liberación inmediata del exluchador de la WWE.

¿Quién es "El Patrón"?

Alberto del Río, apodado "El Patrón", es un luchador profesional potosino que alcanzó reconocimiento internacional tras formar parte de la empresa WWE, donde se consolidó como una de sus figuras destacadas.

JM

