El luchador profesional José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido como Alberto del Río “El Patrón” y exfigura de la WWE, fue detenido en la capital de San Luis Potosí tras ser señalado por un presunto caso de violencia familiar.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron el arresto luego de atender un llamado al número de emergencias 911 que alertaba sobre un incidente en un domicilio particular . Tras la intervención de las autoridades, el deportista fue puesto a disposición mientras se esclarecen los hechos.

Imágenes del momento de su detención comenzaron a circular ampliamente en redes sociales. En ellas se observa al luchador con vestimenta casual —camiseta blanca y short negro— y con las manos detrás de la espalda, lo que sugiere que se encontraba esposado dentro de las instalaciones de la corporación.

No es la primera vez que el nombre del luchador se vincula con señalamientos de este tipo. En 2020 enfrentó acusaciones por violencia doméstica en Estados Unidos; sin embargo, tras un proceso judicial que se extendió por más de un año, fue exonerado por las autoridades del estado de Texas.

Rodríguez proviene de una reconocida dinastía de luchadores: es hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras . Su carrera lo llevó a destacar tanto en México como en el extranjero, particularmente en la WWE, donde alcanzó notoriedad y conquistó diversos campeonatos.

A pesar de sus logros en el ring, su trayectoria ha estado marcada por diversas polémicas, incluidas disputas con directivos de la empresa estadounidense y acusaciones personales. Incluso llegó a señalar haber sido objeto de comentarios racistas durante su paso por la compañía, situación que derivó en conflictos internos.

Además, el luchador también enfrentó en el pasado denuncias por secuestro y agresión sexual , de las cuales fue absuelto por la justicia texana. En el ámbito personal, ha hecho públicas acusaciones de violencia en contra de una de sus exparejas, con quien —según su versión— existía un acuerdo de confidencialidad que posteriormente fue incumplido.

SV