Confiscan cigarros apócrifos en el AICM

Dos cargamentos con cigarros irregulares provenientes de Corea y China, con un total de un millón 848 mil unidades y un valor estimado de 9.5 millones de pesos, fueron asegurados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Secretaría de Marina y personal de Aduanas.

La Secretaría de Marina informó que, mediante labores de inteligencia, se detectó el ingreso de la mercancía, la cual presentó inconsistencias en su documentación durante la revisión en la aduana.

De acuerdo con la dependencia, los cargamentos ingresaron al país a través de rutas aéreas internacionales, utilizando guías de carga vinculadas a operaciones comerciales irregulares.

Mientras se realizan los procesos de verificación de autenticidad de las marcas con herramientas especializadas, los cigarros permanecerán bajo resguardo del Departamento de Centros Tácticos de la Aduana del AICM.

La autoridad indicó que, en caso de confirmarse irregularidades, se procederá a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de iniciar el proceso legal para su incautación y eventual destrucción conforme a la normatividad vigente.

Asimismo, se señaló que este tipo de cargamentos busca evadir la normativa fiscal y aduanera en el país, por lo que se mantienen operativos de vigilancia en puntos de ingreso internacionales para detectar mercancía irregular y evitar su distribución en el mercado nacional.