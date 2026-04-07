Flor Rubio dejó a más de una persona con la boca abierta cuando reveló que, hace un mes, recibió un mensaje de Mary Carmen Rodríguez Lucero, la esposa de Luis Alberto del Río "El Patrón" debido a que quería hablarle de un "incidente" que había vivido con el luchador; sin embargo, luego de un rato, se arrepintió y terminó por no hablar con la periodista ... ¡la anécdota revivió de nuevo con el escándalo de violencia que envolvió al expeleador de la WWE este 06 de abril del 2026!

¿Qué dijo Flor Rubio sobre el supuesto incidente entre "El Patrón" y su esposa ocurrido hace un mes?

Durante la emisión de esta mañana de "Venga la alegría" se informó sobre la detención de "El Patrón" luego de que su esposa Mary Carmen Rodríguez reportara que la había agredido físicamente , motivo por el que lo denunció por el presunto delito de violencia familiar.

Mientras presentaba la nota, Flor Rubio expresó que conocía a Mary Carmen de meses atrás, esto debido a que la pareja de "El Patrón" acudió varias veces a las galas de "La Granja VIP" , el reality show de TV Azteca que se convirtió en una sensación a finales del 2025.

Flor Rubio también indicó que el 6 de marzo, hace exactamente un mes, recibió un mensaje de texto de Mary Carmen en el que le explicaba que quería hablar con ella sobre un tema que involucraba a su esposo; ella tardó un poco para responder, y cuando atendió a Mary Carmen ella le indicó que ya no tenía nada que decirle.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

"Yo pude conversar con ella. Es una información que no había dicho públicamente, pero hace justamente un mes -el 6 de marzo-, Carmen me contacta, me dice que quiere conversar conmigo por un incidente que había ocurrido con su esposo. Yo le contesto horas después, me pongo a sus órdenes, la saludo y ella, en la respuesta, me dice 'no, Flor. Ya todo está bien, cambié de opinión, gracias por haberme contestado, ya todo está bien' ", explicó la comunicadora de espectáculos.

Rubio intuyó que algo sucedía en el matrimonio del luchador y la atleta, sin dimensionar lo que verdaderamente estaba pasando, como compartió con Ricardo Cazares, su compañero de la sección de espectáculos en "Venga la Alegría".

"Le dije 'aquí estoy, Carmen, lo que necesites'. No llegué a pensar lo que sucedió ayer, pero, evidentemente, algo estaba pasando porque ella utiliza la palabra 'incidente' ", explicó Flor.

Además, dijo que tomó la decisión de no hablar de la conversación que sostuvo con la esposa de "El Patrón" debido a que se percató que Mary Carmen trató de dirigirse con discreción.

"No me comparte la información y obvio yo tampoco la comparto públicamente, porque era su deseo, (y) ayer, cuando me doy cuenta que es ella misma quien pide ayuda a la autoridad, lo enlazo con lo que me había escrito hace un mes y entiendo que, probablemente, algo está sucediendo", ahondó.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Esposa de "El Patrón" pidió tiempo antes de hablar con medios: Rubio

También expresó que, al enterarse de la denuncia y detención de Del Río, Flor se puso en contacto con la esposa del luchador; sin embargo, ella le pidió tiempo antes de hablar a los medios de comunicación de lo ocurrido.

"Primero le pregunté por la información cuando recién había salido, minutos después me pidió un tiempo, un espacio, me dijo que estaba procesando todo lo que había pasado. Está acompañada de un equipo legal y médico, debe de estar pasando horas muy muy complicadas", consideró Rubio.



JM