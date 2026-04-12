Confirman identidad de minero hallado sin vida en Santa Fe, Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó la identidad del minero hallado sin vida en la mina de Santa Fe, localizada en El Rosario, donde el 25 de marzo se registró un colapso que dejó atrapados a cuatro trabajadores.

De dicho grupo, dos han sido rescatados con vida, uno muerto, y continúan las labores para localizar al último.

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¿Quién era el trabajador localizado sin vida en mina de Santa Fe, Sinaloa?

De acuerdo con el comunicado compartido por la autoridad, el tercer minero fue identificado como Abraham Aguilera, de 33 años, y era originario de Guanajuato.

Precisó que mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus familiares, brindando todo el apoyo necesario durante este proceso, al tiempo que reiteró que continúan todos los esfuerzos para rescatar al cuarto y último minero.

El pasado miércoles 8 de abril, las autoridades mexicanas informaron del rescate de Francisco Zapata Nájera, de 42 años. El trabajador había sido localizado con vida el martes. Aquel día, las autoridades confirmaron el fallecimiento del tercer trabajador localizado, ahora identificado.

¿Qué pasó en la mina de Santa Fe, Sinaloa?

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron un incidente ocurrido un día antes en la citada mina. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México, el hecho se produjo por el colapso de una presa de jales, mientras una cuadrilla de 25 trabajadores realizaba labores de excavación.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).

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MB

