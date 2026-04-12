Impune, la venta en redes de fauna exótica

La venta ilegal de fauna silvestre en internet ha crecido en los últimos años, impulsada por el uso de redes sociales como Facebook y WhatsApp, donde los traficantes operan mediante perfiles falsos. Aunque autoridades han implementado medidas, los vendedores continúan evadiendo controles.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell, elaboró en junio de 2025 una guía para reportar este delito y, en septiembre, inició una colaboración con Meta para detectar y eliminar cuentas vinculadas a la compra-venta de especies.

De acuerdo con datos oficiales, entre junio y diciembre de 2025 se inhabilitaron 231 perfiles, páginas y grupos. Para marzo de 2026, la cifra aumentó a 774 espacios eliminados, además de 13 transacciones retiradas de plataformas de comercio digital. Entre las especies afectadas se encuentran monos araña, tigres, guacamayas, loros, boas, tortugas y ajolotes.

No obstante, un monitoreo periodístico detectó que algunas cuentas reaparecen bajo otros formatos, lo que evidencia limitaciones en los mecanismos de control. Ante ello, la titular de Profepa reconoció que se trata de un área que requiere fortalecimiento en coordinación con plataformas digitales.

Como parte de estas acciones, se han elaborado ocho fichas de investigación, de las cuales dos presentan avances y seis continúan en proceso. La funcionaria explicó que el primer paso es retirar contenidos en línea; sin embargo, ubicar a los responsables implica labores de inteligencia que no corresponden a la dependencia.

Especialistas advierten que el enfoque actual es limitado, ya que prioriza ciertas especies y deja fuera otros casos. También señalan que eliminar cuentas no es suficiente sin sanciones penales, lo que mantiene altos niveles de impunidad y dificulta frenar el tráfico ilegal.