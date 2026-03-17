El caso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", sigue avanzando con nuevas detenciones y ahora se conoce de una importante que da continuidad a la historia de la caída del capo. Estos son todos los detalles:

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este domingo que fue detenido José "N", alias "Pepe", considerado uno de los principales operadores logísticos del Cártel Nueva Generación (CNG) .

De acuerdo con un comunicado oficial, "Pepe" fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del abatido Oseguera Cervantes a Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo 22 de febrero de 2026 .

Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) vía la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en la ciudad de Guadalajara.

La Defensa Nacional detalló que continuará con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes para determinar la situación jurídica de José "N".

¿Cómo fue la detención del "Pepe"?

La Comandancia de la V Región Militar, informó que personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvo al “Pepe” durante patrullajes terrestres, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco .

"José "N" (a) Pepe, es considerado uno de los principales operadores logísticos del ‘CNG’ y fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del extinto Rubén Oseguera Cervantes (a) ‘Mencho’, a Tapalpa, Jal., el pasado 22 de febrero de 2026", detalló la dependencia.

Operativo de 24 horas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó hace unos días que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que se buscaba detener a Nemesio Oseguera Cervantes, se desarrolló en pocas horas y concluyó con el abatimiento del líder del Cártel Nueva Generación.

El funcionario federal explicó que la movilización fue ejecutada por el Ejército mexicano y se llevó a cabo en menos de 24 horas desde que comenzó el despliegue de las fuerzas de seguridad.

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De acuerdo con García Harfuch, la operación inició la mañana del pasado 22 de febrero y derivó en una serie de hechos violentos en distintas zonas del Estado, entre ellos narcobloqueos, quema de vehículos. Estos hechos dejaron un saldo de 62 personas fallecidas, entre militares, integrantes de la Guardia Nacional, presuntos criminales y civiles.

García Harfuch precisó que la acción táctica que permitió ubicar y neutralizar al dirigente del CNG tuvo una duración aproximada de dos horas.

Durante ese lapso, las fuerzas federales lograron primero la neutralización de Oseguera Cervantes, considerado uno de los líderes del crimen organizado más buscados en México.

"El Mencho" era un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas debido al impacto de las actividades del CNG en distintas zonas del territorio nacional.

Según García Harfuch, el líder criminal había provocado afectaciones no sólo en México, sino también en varios lugares de Latinoamérica y en Estados Unidos.

Con información de SUN y Jorge Velazco

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