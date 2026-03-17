¿Cuánto pierdes de pensión si haces retiros de Afore por desempleo?

Los mexicanos y las mexicanas han retirado más recursos de su retiro al arranque de este año, lo que les traerá repercusiones para su ahorro en el futuro. Estas son las cifras:

Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) llegaron a 6 mil 442.1 millones de pesos durante el primer bimestre de 2026 , lo que representó un incremento de 16.4% en términos reales frente al mismo periodo del año pasado , de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Las cifras reflejan que más trabajadores recurrieron a este mecanismo para disponer de parte de los recursos acumulados en sus cuentas individuales ante la pérdida de su empleo formal , en un contexto en el que el ahorro para el retiro sigue funcionando también como una red de apoyo ante episodios de desempleo.

Tan sólo durante febrero, un total de 145 mil 963 personas solicitaron este tipo de retiro , lo que implicó un aumento anual de 8.1% en el número de trabajadores que utilizaron esta opción para enfrentar la falta de ingresos laborales.

Los retiros por desempleo en México y sus efectos en el ahorro pensionario

Los retiros por desempleo forman parte de los apoyos contemplados dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro en México y permiten que los trabajadores que pierden su empleo formal dispongan de una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual administrada por una Afore.

Sin embargo, el uso de este mecanismo tiene efectos sobre el ahorro pensionario, ya que reduce el saldo acumulado en la cuenta individual y puede afectar el número de semanas de cotización registradas ante el sistema , lo que eventualmente impacta el monto de la pensión futura si los recursos retirados no son reintegrados posteriormente.

Ante este escenario, el sistema contempla la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias para compensar los recursos retirados . Los trabajadores pueden realizar depósitos desde 50 pesos a su cuenta mediante diferentes canales, entre ellos tiendas departamentales o al efectuar pagos de servicios y consumo en establecimientos como cines o cafeterías.

¿De qué Afore se retira más?

En el detalle por administradora, Afore Coppel concentró el mayor monto de retiros por desempleo en el primer bimestre del año, con mil 406.5 millones de pesos .

En el segundo lugar se ubicó Afore Azteca, con mil 38.2 millones de pesos, seguida por Afore Banamex, con 969.2 millones de pesos retirados bajo este concepto .

Afore XXI Banorte registró retiros por 929.5 millones de pesos en el mismo periodo, mientras que Afore SURA reportó salidas por 765.8 millones de pesos y Afore Profuturo acumuló disposiciones por 558.7 millones de pesos.

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