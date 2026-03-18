¿Cuántos turistas han visitado México en 2026?

México es una potencia turística en el mundo y las cifras más actualizadas son positivas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México registró un incremento en los principales indicadores turísticos durante enero de 2026 , con incrementos en visitantes internacionales, derrama económica y movilidad aérea, además de un crecimiento destacado del mercado chino.

Detalló que México recibió 8.84 millones de visitantes internacionales que no pernoctaron en el país , lo que representa un aumento de 10% respecto a enero de 2025.

Asimismo, se alcanzó un máximo histórico de 4.29 millones de turistas internacionales, cifra 8.6% superior al mismo periodo del año anterior .

Derrama económica por turismo

En materia económica, la derrama turística superó los 3 mil 400 millones de dólares, con un incremento cercano al 4% anual .

Uno de los datos más relevantes, destacó Rodríguez Zamora, fue el crecimiento del turismo proveniente de China, que registró un aumento histórico de 15.7% en enero.

"Vean el incremento del mercado chino en el mes de enero: 15.7% más a nuestro país. Es histórico este incremento", subrayó.

Otros mercados emisores también mostraron avances, como Colombia (12%), Canadá (9.7%), España (7%) y Argentina (8%), mientras que el turismo estadounidense se mantuvo estable.

La titular de Turismo añadió que el segmento de cruceros también reportó resultados positivos, con la llegada de 1.28 millones de pasajeros, 10.6% más que en enero de 2025, quienes generaron una derrama económica superior a los 111 millones de dólares, impulsada por la compra de artesanías y paquetes turísticos que incluyen comunidades y Pueblos Mágicos.

En conectividad aérea, los vuelos nacionales movilizaron 5.18 millones de pasajeros, un aumento de 2% , mientras que los vuelos internacionales transportaron más de 5.8 millones de viajeros, 2.5% más que el año anterior.

Rodríguez Zamora destacó además el crecimiento del turismo cultural, con un aumento de 21% en visitas a museos, así como mayor afluencia a zonas arqueológicas y un incremento de 47% en pasajeros internacionales del Tren Maya.

Turismo local

Finalmente, subrayó la relevancia del turismo nacional, al señalar que 8.7 millones de mexicanos viajaron dentro del país durante enero, lo que representó un incremento de 6% anual y contribuyó al aumento de la ocupación hotelera .

La secretaria afirmó que 2026 será "un año histórico para el turismo en México", impulsado por eventos internacionales y la próxima Copa Mundial de Futbol, que colocarán al país en el centro de la atención global.

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OA