Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó este 22 de abril de 2026 una ambiciosa reforma constitucional que transforma por completo las reglas del juego inmobiliario en la capital. Esta propuesta marca el banderazo de salida para la esperada Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, una estrategia frontal que busca detener la crisis de vivienda, proteger a los inquilinos frente a la inflación descontrolada y garantizar el derecho al arraigo comunitari o en las 16 alcaldías de la metrópoli.

Durante su enérgico anuncio desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria detalló que esta iniciativa representa el primer paso de una ruta legislativa dividida en dos etapas cruciales para el futuro urbano . El objetivo principal radica en elevar a rango constitucional la protección jurídica integral para arrendatarios y arrendadores, garantizando relaciones inquilinarias equilibradas que terminen de una vez por todas con los abusos, los desalojos arbitrarios y la especulación desmedida que asfixia económicamente a los capitalinos todos los días.

¿Qué propone la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en CDMX?

La medida estrella de esta propuesta establece un límite estricto y definitivo a los precios de los alquileres en toda la metrópoli, un tema que genera intenso debate. Ningún contrato de arrendamiento habitacional podrá registrar incrementos anuales que superen el índice de inflación oficial que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que otorga un respiro financiero inmediato a miles de familias que actualmente destinan hasta la mitad de sus ingresos mensuales únicamente al pago de su hogar.

Sumado a este tope financiero, la reforma obliga al gobierno de la Ciudad de México a articular una política integral que incremente significativamente la oferta de vivienda social y asequible en zonas céntricas . Las autoridades priorizarán el acceso a estos nuevos espacios para los jóvenes y los sectores de menores recursos, fomentando el arraigo vecinal, disminuyendo las marcadas desigualdades territoriales y creando una institución pública especializada que vigile el cumplimiento estricto de estos nuevos derechos para evitar cualquier tipo de fraude inmobiliario.

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Ley de Rentas CDMX: ¿Por qué ocurre esto exactamente ahora?

La capital del país atraviesa un punto crítico insostenible donde casi dos millones de personas viven en propiedades rentadas, enfrentando aumentos brutales de hasta el 30 por ciento en ciertas zonas céntricas entre los años 2019 y 2023. Eventos previos, como el anuncio del "Bando Uno" en julio de 2025, prepararon el terreno político y social para esta legislación, respondiendo al encarecimiento desmedido que provocan la llegada masiva de nómadas digitales, el turismo de corta estancia y la especulación de grandes desarrolladoras que acaparan los edificios.

Para entender la magnitud de este fenómeno, resulta vital aclarar el concepto técnico de "gentrificación", el cual describe el proceso donde los habitantes originales de un barrio sufren el desplazamiento forzado debido a la llegada de personas con mayor poder adquisitivo , lo que encarece drásticamente los servicios básicos y la vivienda. Casos similares en el pasado global, como los estrictos controles de renta que Berlín aplica o las regulaciones históricas vigentes en Nueva York, demuestran los intentos de las grandes urbes por mitigar este desplazamiento, aunque la Ciudad de México busca convertirse en pionera mundial al plasmar este límite directamente en su Carta Magna.

La ruta legal que definirá el futuro de las rentas

El proceso legislativo operará mediante una estrategia de dos fases muy claras para evitar vacíos legales que beneficien a los especuladores. Primero, el Congreso local debatirá y votará la reforma constitucional para blindar estos principios de vivienda; posteriormente, las autoridades presentarán la ley secundaria que definirá los mecanismos específicos de operación, enfrentando el enorme reto de convencer al sector inmobiliario, el cual exige certidumbre jurídica total para mantener sus inversiones y continuar desarrollando proyectos en la ciudad.

¿Qué es la Ley de Rentas Justas en CDMX?

Es una iniciativa gubernamental que limita el aumento de los alquileres a la inflación y promueve la creación de vivienda social.

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¿Cuándo entra en vigor el tope a las rentas?

Primero requiere la aprobación del Congreso capitalino durante este 2026 para modificar la Constitución local y posteriormente la publicación de la ley secundaria.

¿A quién beneficia esta propuesta de Clara Brugada?

Protege directamente a los inquilinos contra aumentos abusivos, evita los desalojos injustificados y apoya a los jóvenes que buscan independizarse con rentas verdaderamente asequibles.

JM