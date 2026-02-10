Brugada pide no estigmatizar alcaldías por casos de sarampión en CDMX

Este martes se realizó una conferencia de prensa en la Ciudad de México donde estuvo presente la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y otras autoridades, entre ellas la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, a las que se les solicitó dar a conocer qué alcaldías han registrado más casos de sarampión en la ciudad.

Antes de que la secretaria de salud pudiera responder, Brugada intervino pidiendo a los medios de comunicación manejar con delicadeza la información y manejo de datos sobre esta enfermedad en la CDMX, para evitar encabezados que puedan derivar en rechazo hacia la población de determinadas alcaldías.

"Sólo no estigmaticemos. O sea, se va a dar esta información, pero creo que no se vale que, si una alcaldía tiene más, entonces podamos encabezar notas diciendo: tal alcaldía, porque es muy sensible esta información y puede generar incluso rechazo a las personas que son de ciertas alcaldías; entonces con mucho cuidado, les pido que manejemos la información", dijo la mandataria.

Casos confirmados de sarampión en CDMX

La secretaria de Salud, Nadine Gasman informó cuáles son las alcaldías de la CDMX donde se han registrado casos de sarampión. Indicó que el mayor número de casos se concentra en Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

"Tenemos 39 en Gustavo A. Madero, 35 en Álvaro Obregón, 18 en Cuauhtémoc, 14 en Miguel Hidalgo ", indicó.

Posteriormente, Brugada Molina pidió a la secretaria brindar información general sobre cuántos de los casos han sido hombres y cuántas mujeres.

"Creo que hasta ahí está bien la información, y con mucho gusto estamos dando esta información. Como vemos también, no es mucho lo que ahorita tenemos por alcaldía, pero no queremos que sea más. Y sí. Se informará en términos generales, digamos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, esta información, pero no por cada alcaldía", indicó.

Además, Nadine afirmó que no consideran el uso de cubrebocas en la ciudad capital como una medida complementaria para evitar los casos de sarampión, ya que el año pasado se hicieron barridos en las escuelas verificando las cartillas de salud y vacunando a los niños y niñas, al igual que al personal educativo, pero sí invita a la población que presente síntomas a usarlo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR