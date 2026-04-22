Senado aprueba el 24 de julio como Día Nacional del Tequila y reconoce su valor cultural

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) celebró la decisión del Congreso de la Unión de establecer el 24 de julio como el Día Nacional del Tequila, una fecha emblemática que reconoce a la bebida más representativa de México como símbolo de identidad, patrimonio cultural y pilar del desarrollo económico nacional. Esta conmemoración representa un paso histórico para consolidar el reconocimiento global del tequila.La aprobación de la declaratoria del Día Nacional del Tequila constituye un hito histórico para la agroindustria tequilera y consolida el prestigio del tequila como un destilado premium de reconocimiento internacional, cuyo valor se sustenta en su autenticidad, calidad, tradición e innovación.Ana Cristina Villalpando Fonseca, Directora General de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, destacó la aprobación que hizo el Senado."El reconocimiento del 24 de julio como el Día Nacional del Tequila refrenda la relevancia cultural, económica y social de una agroindustria que proyecta la grandeza de México en el mundo. Este logro fortalece su posicionamiento como un destilado premium que promueve una cultura de consumo responsable basada en la calidad y la apreciación de su origen", dijo.Más que una bebida, el tequila es un emblema de la cultura mexicana y un activo estratégico de la diplomacia económica del país. Su presencia en los mercados internacionales contribuye al fortalecimiento de la marca México y al posicionamiento de sus productos de origen.El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, inscrito como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reafirma la relevancia histórica y cultural de esta bebida a nivel global.La industria tequilera representa uno de los sectores más dinámicos y competitivos de la economía nacional, generando desarrollo regional, empleo y valor agregado en toda su cadena productiva, lo que lo ha convertido en un motor económico de la región.La conmemoración del Día Nacional del Tequila reafirma el compromiso de la industria con la promoción de una cultura de apreciación basada en la calidad, la moderación y la responsabilidad. De esta manera, el tequila se posiciona hoy como un destilado premium, valorado por su origen, trazabilidad y diversidad sensorial, atributos que responden a las tendencias globales de consumo consciente.La Cámara Nacional de la Industria Tequilera expresó su agradecimiento a las y los legisladores que impulsaron esta iniciativa, cuyo respaldo fortalece la protección del patrimonio nacional y contribuye al desarrollo económico y cultural del país.Su compromiso refleja la importancia del tequila como símbolo de identidad y como una agroindustria estratégica para México.En el marco del Día Nacional del Tequila, la Industria Tequilera llevará a cabo actividades de conocimiento, educación, promoción y posicionamiento de la categoría, en colaboración con autoridades, el sector turístico y la industria gastronómica.Estas iniciativas permitirán acercar a la sociedad a la historia, el proceso de elaboración y la riqueza cultural de la bebida nacional por excelencia. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP