Senado aprueba el 24 de julio como Día Nacional del Tequila y reconoce su valor cultural

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) celebró la decisión del Congreso de la Unión de establecer el 24 de julio como el Día Nacional del Tequila , una fecha emblemática que reconoce a la bebida más representativa de México como símbolo de identidad, patrimonio cultural y pilar del desarrollo económico nacional. Esta conmemoración representa un paso histórico para consolidar el reconocimiento global del tequila.

La aprobación de la declaratoria del Día Nacional del Tequila constituye un hito histórico para la agroindustria tequilera y consolida el prestigio del tequila como un destilado premium de reconocimiento internacional , cuyo valor se sustenta en su autenticidad, calidad, tradición e innovación.

Senado reconoce al tequila como símbolo nacional con su propio día oficial

Ana Cristina Villalpando Fonseca, Directora General de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, destacó la aprobación que hizo el Senado.

"El reconocimiento del 24 de julio como el Día Nacional del Tequila refrenda la relevancia cultural, económica y social de una agroindustria que proyecta la grandeza de México en el mundo. Este logro fortalece su posicionamiento como un destilado premium que promueve una cultura de consumo responsable basada en la calidad y la apreciación de su origen", dijo.

CORTESÍA

Más que una bebida, el tequila es un emblema de la cultura mexicana y un activo estratégico de la diplomacia económica del país. Su presencia en los mercados internacionales contribuye al fortalecimiento de la marca México y al posicionamiento de sus productos de origen.

El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, inscrito como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reafirma la relevancia histórica y cultural de esta bebida a nivel global.

El tequila fortalece su valor cultural, turístico y económico dentro y fuera de México

La industria tequilera representa uno de los sectores más dinámicos y competitivos de la economía nacional, generando desarrollo regional, empleo y valor agregado en toda su cadena productiva, lo que lo ha convertido en un motor económico de la región.

La conmemoración del Día Nacional del Tequila reafirma el compromiso de la industria con la promoción de una cultura de apreciación basada en la calidad, la moderación y la responsabilidad. De esta manera, el tequila se posiciona hoy como un destilado premium, valorado por su origen, trazabilidad y diversidad sensorial, atributos que responden a las tendencias globales de consumo consciente.

CORTESÍA

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera expresó su agradecimiento a las y los legisladores que impulsaron esta iniciativa, cuyo respaldo fortalece la protección del patrimonio nacional y contribuye al desarrollo económico y cultural del país.

Su compromiso refleja la importancia del tequila como símbolo de identidad y como una agroindustria estratégica para México.

Celebraciones en todo el país

En el marco del Día Nacional del Tequila, la Industria Tequilera llevará a cabo actividades de conocimiento, educación, promoción y posicionamiento de la categoría, en colaboración con autoridades, el sector turístico y la industria gastronómica.

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Estas iniciativas permitirán acercar a la sociedad a la historia, el proceso de elaboración y la riqueza cultural de la bebida nacional por excelencia.

CORTESÍA

Numeralia de la industria tequilera

Produce 598 millones de litros anualmente.

Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas son los cinco estados que cuentan con la Denominación de Origen.

Genera más de 100 mil empleos directos e indirectos con un impacto económico en más de 300 municipios del país.

Una de cada tres bebidas espirituosas consumidas en México es Tequila.

Se exportan más de 400 millones de litros a más de 120 países.

Alrededor del 84% de las exportaciones se destinan a Estados Unidos.

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