Clara Brugada lanza plan de home office por el Mundial 2026 en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que su administración trabaja en conjunto con la iniciativa privada para promover el esquema de home office durante el Mundial 2026, con el objetivo de reducir la carga vehicular y las emisiones contaminantes en la capital.

Alianza con sector privado para reducir tráfico y CO2

La mandataria explicó que esta estrategia busca aprovechar el evento internacional para generar conciencia sobre el impacto del transporte en la contaminación ambiental y fomentar cambios en los hábitos laborales.

"Se está trabajando en una alianza con el sector privado para promover el home office durante el período mundialista y que esto sirva para llevar a una conversación pública sobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación", dijo.

Programa “Mundial Verde” busca aire limpio en la CDMX

Durante la presentación del programa “Mundial Verde”, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada hizo un llamado a empresarios y actores económicos de la ciudad a sumarse a esta iniciativa que ya fue aplicada durante la pandemia.

"Sí necesitamos que durante este Mundial podamos, entre todos, trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito. Sabemos que, estamos gestionando para que las escuelas ese día no tengan clases, que esos días no tengan clases y que también desde todo lo público, podamos ayudar, pero sí necesitamos que el home office regrese a la ciudad y que el trabajo de oficina en el hogar pueda ayudarnos a que en este Mundial podamos tener aire limpio", señaló.

El plan forma parte de una estrategia más amplia enfocada en la sustentabilidad y la movilidad, que busca mitigar el impacto ambiental ante la llegada de miles de visitantes durante el evento deportivo.

MF