Con el aumento en los precios de la renta y la dificultad para acceder a un crédito bancario, el Gobierno de la Ciudad de México abrió una nueva vía para que más familias puedan obtener una vivienda propia a bajo costo. El plan de vivienda impulsado por la administración de Clara Brugada Molina comenzó a materializarse con la entrega de nuevos hogares en alcaldías como Venustiano Carranza y Tlalpan , donde 110 familias fueron beneficiadas con un patrimonio propio.

Este esquema prioriza el acceso a viviendas con precios accesibles y pagos mensuales ajustados al nivel de ingresos, a través de programas públicos que ya se encuentran en marcha en distintas zonas de la ciudad. En esta primera etapa, se destinaron más de 73 millones de pesos para la construcción y entrega de viviendas que se mantienen muy por debajo del valor promedio del mercado inmobiliario capitalino.

¿Quiénes pueden acceder a una vivienda del programa?

El plan está dirigido principalmente a familias de bajos y medianos ingresos que residen o trabajan en la Ciudad de México y que no han podido obtener un crédito hipotecario por la vía tradicional. Los beneficiarios son seleccionados mediante estudios socioeconómicos que permiten definir el monto de apoyo y el esquema de pago más adecuado para cada caso.

La prioridad se da a personas que demuestren arraigo en la ciudad, necesidad de vivienda y capacidad de cumplir con pagos mensuales accesibles, sin que estos representen una carga excesiva para su economía. Bajo este modelo, el costo de las viviendas ronda los 900 mil pesos, una cifra considerablemente menor a los precios comerciales en la capital.

¿Cómo iniciar el trámite para obtener una vivienda?

El acceso a estas viviendas se realiza a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Las personas interesadas deben acudir a esta dependencia o consultar sus canales oficiales para conocer las convocatorias vigentes , así como los requisitos necesarios para integrarse a alguno de los programas.

Entre los pasos básicos se encuentran el registro como solicitante, la entrega de documentación personal y la evaluación de la situación económica del hogar. A partir de este proceso, el INVI determina el tipo de apoyo y el desarrollo habitacional al que puede acceder cada familia. En los casos ya entregados, las mensualidades se ubican entre mil y mil 300 pesos, dependiendo de los ingresos.

Las viviendas entregadas cuentan con una superficie promedio de 56.6 metros cuadrados e integran ecotecnias como sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y dispositivos de ahorro de agua y energía, lo que permite reducir los gastos mensuales y mejorar la calidad de vida de las familias.

Además de la construcción de nuevas viviendas, el gobierno capitalino trabaja en una estrategia paralela para regular las rentas y frenar incrementos excesivos, con el objetivo de que vivir en la Ciudad de México no se convierta en un privilegio inaccesible.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP