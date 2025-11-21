La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a mencionar el incidente que sufrió en días pasados, donde un hombre la acosó mientras ella caminaba por las calles de la Ciudad de México.

Sheinbaum explicó cómo va el proceso de la denuncia que presentó contra el hombre que la acosó en días pasados, cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que ya hay un avance para la homologación del abuso en los estados .

"No fui directo al Ministerio Público, me dijo la fiscal de la ciudad (Bertha Alcalde) que con enviar un documento; envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscalía", explicó.

"¿No hubiese sido importante que usted presentara de manera formal la denuncia?", se le cuestionó.

"Si es necesario lo hago, el tema es que la propia fiscal me dijo: ‘Con que usted envíe, es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación’. Hay que sancionarlo y hay que denunciarlo", señaló.

Agregó que el próximo 25 de noviembre acudirá a la conferencia la titular de la Secretaría de Bienestar, Citlalli Hernández, para presentar en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer avances contra el acoso en los estados.

"Ya hay acuerdo con muchos gobiernos estatales para poder hacer las presentaciones a los Congresos, de las Fiscalías, de todas las instituciones, de los Tribunales de Justicia para que se sancione cualquier acoso o abuso a cualquier mujer en nuestro país", mencionó.

¿Quién es el hombre que acosó a Sheinbaum?

Según las indagatorias, Uriel Rivera Martínez fue detenido a las 21:00 horas del martes 4 de noviembre y tras leerle sus derechos e informarle el motivo de su arresto, fue abordado a una unidad policial.

De acuerdo con las autoridades, refirió que ni siquiera sabía por qué lo detenían .

Una vez que le mostraron las imágenes donde se ve cómo se acerca a la Mandataria federal, dijo que en ese momento estaba "drogado y tomado", por lo que no se acuerda del incidente, dejando en claro que en ese instante tampoco sabía que se trataba de la Presidenta .

Él mismo refirió que vive en condición de calle en la zona centro y declaró que, en ocasiones —para ganarse unos pesos—, acomoda carros, hace mandados o ayuda las distintas ópticas que están ubicadas sobre la calle Madero.

Comentó que en 2004 su madre murió y no tiene una relación estable con el resto de sus hermanos, por lo que según él "no molesta a nadie".

En su expediente criminal destacan tres remisiones al juzgado cívico por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y por faltas al orden público.

Luego de la revisión médica que se le practicó en el Ministerio Público, se determinó que padece sordera, a lo que Uriel detalló que así quedó luego de una golpiza que recibió en 2024 por parte de otras personas que también deambulan en las calles.

