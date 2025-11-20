Los paisajes invernales llegaron a México. En redes ya circulan las imágenes de la primera nevada registrada en esta temporada en el país.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió que se registró la primera nevada de la temporada 2025-2026 en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California .

A través de su cuenta en X, el organismo compartió las imágenes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En ellas se observa un paisaje cubierto por nieve.

Viene más frío y nevadas para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que este día el frente núm. 15 se desplazará sobre el norte y noreste del país; en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrá ambiente frío a muy frío ; vientos muy fuertes a intensos, con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango; así como lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango. A su vez, persisten condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua .

Continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer .

Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, durante la noche .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para el viernes 21 de noviembre

El frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país; en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionará chubascos con posibles descargas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México , en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar y el río atmosférico, estas condiciones podrían originar la primera tormenta invernal , situación que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste), y chubascos en Baja California Sur. A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California y Sonora. Asimismo, se pronostica marcado descenso de las temperaturas en el noroeste de la República Mexicana.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA