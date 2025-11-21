La lluvia está dentro del pronóstico del clima para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este viernes 21 de noviembre. Estos son los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado en Michoacán; cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias aisladas en zonas de Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 15 km/h con rachas menores a 30 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas serán máximas de 26-28 °C y mínimas 12-15 °C.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta semana?

Viernes 30% de probabilidad de lluvia 28 – 10 °C Sábado 5% de probabilidad de lluvia 30 – 11 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 29 – 10 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara este viernes es de lluvia, pero disminuye a partir de mañana sábado .

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

La interacción del desplazamiento del frente frío No. 15, la dinámica de las corrientes en chorro e inestabilidad de la atmósfera en niveles medios-altos de la atmósfera, mantendrán lluvias moderadas a fuertes y algunos chubascos en el noroeste y noreste, especialmente en Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de fuertes rachas de viento superiores a los 60-70 km/h en Chihuahua y Durango. Mientras que lluvias dispersas se pronostican en estados de la costa del occidente, sur, oriente y sureste de México.

Jalisco tendrá combinación de sol y nubes con nublados en algunos momentos del día. Probabilidad de algunas lluvias dispersas al occidente del estado, algún chubasco puntual en Costa Sierra Occidental . Rachas de viento de 20-30 km/h en regiones Altos, Norte y Centro.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

